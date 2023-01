Edoardo Donnamaria vs Attilio Romita “fuori luogo”/ “Avevamo un ottimo rapporto…”

GF Vip, Edoardo Donnamaria attacca Attilio Romita: “Classista e fuori luogo“

Al Grande Fratello Vip 2022 arriva un confronto tra Edoardo Donnamaria e Attilio Romita, dopo gli attriti degli ultimi giorni. L’ex giornalista del TG1 ha avuto da ridire con il coinquilino e con Edoardo Tavassi e, questa sera, arriva il faccia a faccia in puntata. Donnamaria rivendica il suo pensiero su Attilio, definito classista per alcune sue recenti dichiarazioni: “Non so come altro definire una persona che sostiene una tesi tipo: ‘Antonella è una ragazza con un bel profilo Instagram, non si deve permettere di rompere le scatole a Daniele che è un imprenditore di successo’. Oppure ‘Non porterei a cena con i miei amici una come Sarah perché mi vergognerei, perché non è al mio livello’. Questa è proprio la definizione di classismo. Per il resto, credo sia un gioco“.

Donnamaria, oltre ad averlo definito “rosicone“, ha usato anche il termine “fuori luogo” per descrivere gli atteggiamenti di Romita nella Casa: “Lo definisco fuori luogo perché una persona che parla di agguato ed esercito a stampo militare in un gioco come il Grande Fratello, mi sembra fuori luogo“.

Attilio Romita e la replica a Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022

Attilio Romita, nel corso del confronto al Grande Fratello Vip 2022, si difende e spiega come Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi non abbiano avuto un atteggiamento positivo nei suoi confronti: “Tutto quello che avevamo scritto io e Luca era stato portato da voi, controllato e eventualmente corretto. Ma quello che voi avete scritto su di me, mi è stato tenuto nascosto. Allora ti chiedo: mi sono messo in gioco, mi sono prestato a qualsiasi cosa, e anziché avere non dico un ‘grazie’ ma almeno il rispetto di una persona che ha dato al gioco tutto il possibile…“.

Donnamaria ricorda però di aver sempre incluso il giornalista nei giochi e nelle gag con Tavassi, e ammette come il loro rapporto si sia deteriorato: “Sia io che Tavassi, durante le gag di Attilio e durante i quiz, l’abbiamo sempre apprezzato per essersi messo in gioco. E forse sfugge ad Attilio che io con lui avevo un ottimo rapporto, prima che succedesse quella cosa di Antonella, poi continuata con quella di Sarah“. Romita ha anche definito Donnamaria “anima nera“, espressione considerata da Alfonso Signorini “forte“. “Mi suggerisci un termine più appropriato” la replica dell’ex mezzobusto del TG1.











