Edoardo e Antonella, crisi superata al GF Vip? “Ci riproviamo”/ Lui: “Se vuole stare con me deve cambiare”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, riavvicinamenti al GF Vip: “Ci stiamo riprovando”

Pace fatta tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Fiordelisi al Grande Fratello Vip? Di certo le tensioni degli ultimi giorni sembrano essere passate e questo anche grazie ad un messaggio aereo che i fan della coppia hanno inviato sopra la Casa di Cinecittà. Un messaggio che è stato accolto con gioia da Antonella, al punto tale da commuoversi e ripensare alla sua storia con Edoardo, lì al suo fianco.

Antonella 'perdona' Edoardo grazie a un aereo al GF Vip/ Tavassi insinua "Aspetti che te lo dicono da fuori?"

“Ci siamo emozionati entrambi quando abbiamo visto l’aereo. – ha spiegato poi la Fiordelisi in confessionale – Noi abbiamo sempre parlato di futuro, di famiglia insieme e adesso stiamo per buttare tutto all’aria.” ha aggiunto. Da qui l’ammissione: “Ora comunque stiamo provando a riprovarci, il tempo forse darà tutte le risposte, adesso più che parlarci, guardarci e cercare di capirci, non possiamo fare altro.”

Antonino Spinalbese, scoppia il "video-gate" sul web/ Cos'ha visto fuori dal GF Vip?

Antonella si riavvicina a Edoardo, lui frena: “Se vuole stare con me deve cambiare”

Se Antonella Fiordelisi ha dunque ritrovato il sorriso e la voglia di tornare tra le braccia di Edoardo Donnamaria, quest’ultimo è parso ancora scettico su alcuni aspetti delle loro storia. Pur confessando di provare un grande amore per Antonella ed essere disposto a riprovarci, ha anche ammesso di non essere disposto a sopportare che le cose vadano avanti nello stesso modo.

Motivo per il quale in confessionale ha dichiarato: “Io e Antonella ci siamo avvicinati. Lei deve capire semplicemente una cosa: che se gli interessa di me lei deve cambiare.” Ma la Fiordelisi sarà disposta ad effettuare questo cambiamento per lui?

GF Vip, Antonella Fiordelisi rifiuta uno sketch/ "Ho fatto spot e cose importanti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA