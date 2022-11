Edoardo e Antonella denigrano Micol Incorvaia sull’aspetto fisico/ Scivolone al GF Vip, web furioso: “Penosi”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, scivolone su Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip

Continua a non scorrere buon sangue nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Nelle ultime ore i loro rapporti si sono anzi ulteriormente inaspriti dopo una lite che ha portato a Incorvaia a chiedere ad Antonella di chiudere qualsiasi rapporto con lei e fare due percorsi distinti e separati nella Casa. Eppure la Fiordelisi è tornata a parlare di Micol proprio nelle ultime ore, facendo con Edoardo Donnamaria delle allusioni che hanno indispettito il web.

Gianluca Benincasa vs Antonella Fiordelisi "ha sminuito la nostra storia"/ "Mi ha definito ex migliore amico"

Nel video che circola sul web, Edoardo e Antonella sono stesi a letti e chiacchierano proprio di Micol. I due cercano di eludere i microfoni e parlare sottovoce per non rendere chiare le comunque palesi allusioni alla Incorvaia e al suo aspetto fisico.

Edoardo Donnamaria: “Flirt con Micol? Sono andato fino in Sicilia, che dovevo fare?”

Antonella Fiordelisi, facendo intendere di non trovare bella Micol, ha parlando con Edoardo del carattere della ragazza, punzecchiandolo tra sorrisi maliziosi: “Ho detto sicuramente avrà un bel carattere, diverso dal mio, ma avrà un bel carattere. Sai che io non giudico mai su questa cosa. Mai. Ovviamente uomini. Pensa a te quanto ti piaceva.”

Oriana Marzoli attacca Antonella Fiordelisi: "Finta, cerca la lite"/ Lei replica: "Grande giocatrice!"

Edoardo Donnamaria, dopo aver scambiato alcune parole con Antonella eludendo i microfoni sotto ad un cuscino, si è poi sbilanciato, dichiarando: “Sono andato fino a là, che doveva fare?” Edoardo fa dunque intendere di non essersi tirato indietro con Micol non per un reale interesse fisico o sentimentale, ma per il lungo viaggio affrontato per arrivare in Sicilia. Dichiarazione, questa, che potrebbe essere portata a galla nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip e che, intanto, sta scatenando una serie di critiche da parte del web contro la coppia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA