Edoardo e Antonella di nuovo vicini al GF Vip/ Coccole in giardino, ma il bacio…

Antonella e Edoardo di nuovo vicini: coccole in giardino, ma niente bacio

Tra scontri al veleno e teneri riavvicinamenti, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano a dominare la scena nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Quella che sembrava essere una crisi irreversibile, segnata dall’avvicinamento del concorrente a Nicole Murgia che ha portato a duri scontri nella coppia, ha lasciato ora spazio alla riconciliazione. Teatro del riavvicinamento è il giardino della Casa, dove la coppia si è concessa qualche momento di relax sotto i raggi del sole, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality.

Coricati e abbracciati l’uno all’altra all’aria aperta, i due si sono concessi alcuni istanti di intimità, ricercando un bacio che mancava da troppo tempo e che, però, alla fine non è mai arrivato. Ad opporre resistenza è stata Antonella che, sebbene si sia lasciata avvolgere in un abbraccio, ha preferito non concedergli un bacio in bocca. “Girati” le chiede Donnamaria ricercando le sue labbra. Ma, con il sorriso, la schermitrice preferisce non lasciarsi andare: “Sì ma non mi devi baciare, perché non me la sento ancora“.

GF Vip, Antonella ed Edoardo: torna il sereno dopo i durissimi scontri

Quel bacio che i fan dei “Donnalisi” hanno atteso, dopo giorni di litigi e gelo totale al Grande Fratello Vip 2022, alla fine non è arrivato. In giardino le loro labbra si sono solo sfiorate senza mai realmente toccarsi, segno di un riavvicinamento evidente ma ancora privo del passo più importante. Tra coccole e abbracci, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono comunque riusciti a riavvicinarsi e a trovare nuovamente un punto di contatto, dopo le sfuriate e i giorni di tensione dell’ultimo periodo.

Gli equilibri nella Casa sembrano essersi rasserenati, non solo tra i Donnalisi ma anche con gli altri concorrenti. Antonella e Oriana Marzoli hanno avuto un piccolo riavvicinamento, e anche tra la schermitrice ed Edoardo Tavassi sembra esserci stato un chiarimento. A un mese dalla finale, le dinamiche di gioco possono cambiare da un momento all’altro e questa edizione lo sta dimostrando eccome.

