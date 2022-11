Edoardo e Antonella Fiordelisi, sesso al GF Vip?/ Micol e Giaele hanno visto tutto

Edoardo e Antonella Fiordelisi hanno fatto sesso al GF Vip? L’indiscrezione

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono finiti spesso sotto le coperte, ma questa volta sembra che i due gieffini abbiano avuto un rapporto intimo. A svelare questo retroscena è l’esperto di gossip Amedeo Venza che ha avuto informazioni dalla stessa regia del Grande Fratello Vip 2022.

L’esperto di gossip ha dichiarato: “Dalla regia del GF vip mi dicono che questa mattina, alle 5, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono finiti sotto le coperte come spesso accade però pare abbiano consumato sotto gli occhi incuriositi di Micol e Giaele che non si sarebbero perse manco una mossa di quello che è successo“. Quello che stupisce più di tutto è, dunque, la reazione delle due gieffine che sarebbero rimaste a guardare l’amplesso. Il web è davvero divertito e incredulo per tutto questo, sarà davvero così?

Le cose tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano andare a gonfie vele, ma fino a due giorni fa la coppia ha litigato pesantemente. La schermista ha avuto dei forti attacchi di gelosia nei confronti di Micol Incorvaia, ex del volto di Forum, e ha attaccato il suo fidanzato.

Antonella Fiordelisi rivolgendosi a Edoardo dichiara: “Se voi scherzate, vi spingete e qualcuno me lo viene a riferire e davanti a me fate finta di niente mi faccio due domande. Io non voglio stare con una persona che mi nasconde le cose. Stiamo insieme da un mese e non mi posso fidare al 1000 per 1000″. La schermista si sfoga poi con gli altri vipponi: “Non voglio che il mio ragazzo sia amico delle sue ex, io non mi fido di lui al cento per cento perché lo conosco solo da un mese”. A quel punto interviene anche il volto di Forum che replica: “Devi farci l’abitudine, perché io sono amico di una mia ex”.

