Edoardo e Antonella, nuova crisi al GF Vip per Micol/ “È mia amica, non mi allontano”, lei sbotta!

Nuova crisi al GF Vip per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: ‘colpa’ di Micol Incorvaia

È durato poco il periodo di tregua tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip. Dopo la pace di lui col gruppo degli Spartani, la Fiordelisi è tornata ad accusare il fidanzato, scatenando una nuova crisi di coppia. È iniziato tutto durante la diretta del GF Vip di ieri 20 febbraio ma le cose sono poi peggiorate durante la notte, quando entrambi hanno rilasciato confessionali delusi.

Antonella Fiordelisi ha prima attaccato Tavassi, dicendo: “Un amico non gli andrebbe mai a dire che dovremmo lasciarci, soprattutto sapendo che noi ci amiamo tantissimo.” Poi si è scagliata contro Micol Incorvaia, rea di essere l’ex di Donnamaria: “Io devo sopportare non solo la vicinanza di una persona con la quale sei stato insieme, ma di una che parla anche male di me!”, ha tuonato la modella.

Dal suo canto, Edoardo Donnamaria non è affatto disposto ad allontanarsi dai suoi più cari amici perché ad Antonella dà fastidio. “Io non mi potrei mai permettermi di perdere una mia amica che mi è stata così vicina in momenti per me così difficili.” si sfoga infatti Edoardo in confessionale. E continua: “Non ti ho mai dato modo di pensare che tra me e lei ci possa essere qualcosa, tra l’altro lei è anche fidanzata con una persona che è l’altro mio caro amico qui dentro.” A metterci un punto è proprio Tavassi, che lancia un messaggio alla Fiordelisi: “Antonella la devi accettare questa cosa: Edoardo è amico nostro!”

