Edoardo e Cloe volano a L’Isola dei Famosi 2022/ Sorpresa per Alessandro e Estefania in arrivo!

Edoardo e Cloe, due sorprese in arrivo a L’Isola dei Famosi

Edoardo e Cloe sono pronti a volare in Honduras per fare una sorpresa a L’Isola dei Famosi. Due sorprese in arrivo per i naufraghi che potranno la prossima settimana riabbracciare due cari amici. Edoardo è il migliore amico di Alessandro ed è contentissimo all’idea di poter riabbracciare il suo amico: “sta facendo una bellissima esperienza. Lo trovo fantastico e non vedo l’ora di riabbracciarlo”. Non solo, Edo poi confessa a Ilary Blasi: “farei di tutto per tenermelo vicino” incuriosendo la padrona di casa che non perde occasione per chiedergli un parere su Maria Laura De Vitis. Anche Edoardo non nasconde di non essere rimasto colpito dalla vincitrice de La Pupa e il Secchione Show: “non mi piace Maria Laura”.

Alessandro Iannoni beccato a mangiare di nascosto: rischia grosso?/ Alvin: "possono arrivare sanzioni"

Chissà che la prossima settimana Edoardo, durante la sorpresa all’amico Alessandro, non torni sull’argomento Maria Laura confermando così i dubbi che hanno spinto il figlio di Carmen Di Pietro a mollare la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show a cui ha detto: “è una bravissima ragazza, troverà il ragazzo giusto, ma quei dubbi che avevo all’inizio ce li ho e mi rimangono. Nel senso lei ha avuto tempo di studiare il personaggio mamma e figlio e un pò faceva comodo al suo personaggio e alla permanenza alla sua isola”.

Alessandro Iannoni, due di picche a Maria Laura all'Isola/ Carmen esulta!

Edoardo e Cloe volano in Honduras per Alessandro ed Estefania

Non solo Edoardo volerà in Honduras per fare una sorpresa all’amico Alessandro a L’Isola dei Famosi, visto che Ilary Blasi svela in diretta anche che un’altra persona partirà per raggiungere un amico. Si tratta di Cloe, l’amica di Estefania, che sin dalla prima puntata del reality show ha attirato la curiosità del pubblica diventando uno dei personaggi più ricercati sui social e non solo.

Per la bellissima Cloe si tratta di un gran bella prova d’amicizia, visto che non ama volare e lo rivela in diretta: ” ho paura di volare, ma per Estefania…”. Antonio Zequila sedutole accanto non perde occasione per proporsi: “se hai paura di volare posso accompagnarti”, ma la ragazza replica con una sonora risata!

Alessandro, "trauma giovanile"/ "A scuola preso in giro per favole di mamma Carmen"

© RIPRODUZIONE RISERVATA