Edoardo e Gabriella chiudono a Uomini e Donne/ Lui: “Non c’è passione, in una storia ci devono essere…”

Edoardo e Gabriella, fine della conoscenza

Non è un momento positivo per le conoscenze a Uomini e Donne. Dopo la scelta di Alessio di chiudere con Claudia, arriva anche quella di Edoardo che, nonostante le ottime premesse, ha deciso di mettere un punto alla sua conoscenza con Gabriella con cui ci sono stati anche dei baci. Lui ha un comunicato la fine con un vocale whatsapp. “Per me, una relazione con una donna si basa su 3 parametri fondamentali. La prima è l’attrazione fisica. Poi ci dev’essere un’attrazione mentale e un altro parametro fondamentale è l’attrazione emotiva e passionale. Con Gabriella ho riscontrato i primi due, ma non il terzo“, spiega Edoardo al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 28 novembre.

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Frecciatina a Roberta Di Padua e bachata con David: il cubano conquista tutti

“Non ho trovato l’attrazione passionale e non so come faccia lei a dire di avermi trovato passionale”, aggiunge ancora Edoardo che svela di aver inviato a Gabriella un vocale di tre minuti a cui la dama, però, non ha risposto.

La replica di Gabriella ad Edoardo

Dopo il vocale, tra Edoardo e Gabriella non c’è stato alcun tipo di contatto. Nel replicare ad Edoardo, Gabriella spiega di non aver sentito da parte di Edoardo dei dubbi. “Io ho commesso l’errore di aver pensato che lui non avesse visto la fine della storia tra me e Silvio e l’ho invitato a vedere la puntata. Da quel momento sono cominciate una serie di domande e io mi sono sentita sul banco degli imputati perché lui mi ha detto di non aver visto chiarezza”, svela Gabriella.

Ermes Faccoli torna a Uomini e Donne per Ida Platano/ La tronista: "Vuoi conoscermi insieme a tuo fratello?"

“Tu sei arrivato alla conclusione che lei nn è passionale per quello che è successo con Silvio?”, chiede Maria De Filippi. “Con Silvio, apparentemente, sembra che questa passione ci sia stata. Io con lei ho scoperto il bacio iceberg perché è stato di un ghiaccio e di una freddezza incredibile”, conclude il cavaliere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA