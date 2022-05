Edoardo e Guandalina Tavassi: “Roger e Beatriz sono d’accordo”/ All’Isola dei Famosi…

Edoardo e Guendalina Tavassi contro Roger e Beatriz

Edoardo e Guendalina Tavassi non credono a Roger e Beatriz. Quest’ultima, dopo aver avuto diversi confronti con l’ex fidanzato dallo studio di Milano, ha accettato di partire per l’Honduras dove è ospite dei naufraghi. Senza Estefania che è stata l’eliminata della scorsa puntata e si è trasferita a Playa Sgamada, Roger sta trascorrendo molto tempo con Beatriz. Di fronte al rapporto tra i due, Edoardo e Guendalina Tavassi non hanno dubbi e affermando di essere convinti che tra i due ex ci siano un accordo ben preciso. “Senti la mia teoria, Roger viene sull’Isola e si mette d’accordo prima con la ex. Le dice: ‘Io vado a fare l’Isola e vado da single‘”, ha detto Edoardo alla sorella.

Secondo la teoria di Edoardo, Roger avrebbe studiato tutto per creare una storia sull’Isola e dare vita ad una specie di triangolo con Beatriz che, dallo studio, rivendicava il loro amore. “A un certo punto ci sarà qualche ragazza che mi piace. Benissimo, faccio la storia. Tu fai quella che le dà fastidio, perché io ti avevo detto che una volta tornato saremmo stati insieme’. Poi lui fa la storia con Estefania e a lei, visto che fa l’arrabbiata in studio, le propongono di venire qua per vedere cosa succede tra lei e Roger. Lei voleva farsi vedere, lui le vuole bene e la vuole aiutare, perché no?”, ha aggiunto.

Guendalina Tavassi attacca Roger all’Isola dei Famosi

Guendalina Tavassi non nasconde la propria disapprovazione nei confronti dell’atteggiamento che Roger sta avendo sull’Isola dei Famosi 2022 da quando è arrivata Beatriz. Guendalina, infatti, ammette che, al posto di Estefania, avrebbe già chiuso la situazione. “Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania, se io andassi di là e il mio fidanzato qua facesse quello che sta facendo lui con la sua ex, sai i calci che gli darei? Almeno potrebbe fingere un po’ di dispiacere“, ha spiegato Guendalina.

Un parere condiviso da Edoardo che ha svelato di aver fatto una domanda diretta a Roger e di essere stato spiazzato dalla risposta: “Quando gli ho chiesto cosa farebbe se tornasse Estefania mi ha risposto ‘vado con entrambe’, sono i dati che parlano e che ci dicono che a lui di Estefania non interessa“.

