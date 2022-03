Edoardo e Guendalina Tavassi, salta l’arrivo all’Isola dei Famosi 2022?/ Ecco perchè potrebbero non esserci..

Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi, perché potrebbero non arrivare oggi all’Isola dei Famosi

Nuovo appuntamento questa sera, 28 marzo 2022, con L’Isola dei Famosi 2022 che viene da giorni molto complicati. I luoghi in cui si gira il reality sono stati caratterizzati da un nubifragio che ha messo a rischio la messa in onda della nuova puntata e, soprattutto, l’arrivo dei nuovi concorrenti. Tra questi Edoardo e Guendalina Tavassi. I due fratelli sono infatti attesi da giorni ma, per un motivo o per un altro, non sono ancora arrivati.

Federico Perna fidanzato Guendalina Tavassi/ "Ciò che mi manca di più? Ridere con te"

Ci si chiede, dunque, se faranno finalmente il loro arrivo in palapa nella puntata di questa sera. Ottimi aggiornamenti in questo senso arrivano da Alvin. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha annunciato che, dopo il brutto tempo di questi giorni, i naufraghi sono tornati in playa e, dunque, la puntata potrà svolgersi normalmente, salvo perturbazioni dell’ultimo minuto.

Edoardo Tavassi e Guendalina Tavassi, perché non ci sono all'Isola dei Famosi 2022?/ Quando arrivano

Edoardo e Guendalina Tavassi, le ultime notizie sull’arrivo all’Isola dei Famosi 2022

Il fatto che la puntata si terrà regolarmente dalle spiagge dell’Isola dei Famosi 2022 appare un’ottima notizia per l’ingresso dei nuovi concorrenti, tra i quali non solo i fratelli Tavassi ma anche i Cugini di Campagna. C’è però da dire che, se questi appaiono aggiornamenti positivi, dai canali ufficiali del reality non arrivano annunci di questi nuovi arrivi. Né dal comunicato ufficiale della nuova puntata, né tantomeno dal promo in TV di questa si parla dell’arrivo di nuovi concorrenti, cosa strano visto che è sempre stato così. Non resta che attendere gli aggiornamenti delle prossime ore per avere notizie più certe.

LEGGI ANCHE:

Perché Guendalina Tavassi assente all'Isola dei Famosi?/ E' rimasta in albergo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA