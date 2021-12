Edoardo e Virginia Scotti, figlia e nipote di Gerry/ Un rapporto profondo

Gerry Scotti è da tempo uno dei volti più amati della nostra Tv, apprezzato per l’atteggiamento rassicurante e bonario che riesce ad avere con le persone che intervengono nelle sue trasmissioni, concorrenti compresi. Non a caso, è riuscito a guadagnarsi il soprannome di “zio Gerry”, scelto proprio perché lui ci sa fare anche con i più piccoli senza particolari difficoltà.

Tra i motivi del suo successo c’è anche l’impegno che lui ha messo sempre nel suo lavoro, cercando di regalare al pubblico un prodotto di qualità, lontano da ogni tipo di trash, ancora troppo spesso presente nei nostri palinsesti. Anche il suo atteggiamento lontano dal piccolo schermo è stato all’insegna della limpidezza, senza che scandali di alcun tipo potessero toccarlo. Ora lui è un papà e un nonno orgoglioso: suo figlio Edoardo, che lo affiancato in passato a “Lo Show dei record”, lo ha reso infatti da pcoo nonno della piccola Virginia.

Edoardo e Virginia Scotti: i grandi amori di Gerry

Dal matrimonio tra Gerry Scotti e la sua ex moglie Patrizia Grosso è nato un solo figlio, Edoardo, che ha deciso in parte di seguire le orme paterne, Il ragazzo, infatti, sogna di lavorare nel cinema, ma ha già avuto modo anche di fare le sue prime esperienze in Tv. Era stato proprio il conduttore ad annunciare a Silvia Toffanin a “Verissimo” di una dolcissima novità in arrivo nella sua vita: stava per diventare nonno. “Mio figlio Edoardo ha fatto con sua moglie durante il lockdown quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio. Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchetto che conteneva un ciuccio. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto nipoti ultimi. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

E il 15 dicembre 2020 è arrivata la piccola Virginia. Il presentatore non ha nascosto la sua emozione: “Nei primi giorni avevo una paura terribile a tenerla in braccio, nemmeno con mio figlio ero così imbranato”.



