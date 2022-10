Edoardo Erba compagno di Maria Amelia Monti/ Sono sposati? “Lo chiamo ‘marito’ ma…”

EDOARDO ERBA, CHI E’ IL COMPAGNO DI MARIA AMELIA MONTI

Chi è Edoardo Erba, compagno di Maria Amelia Monti e l’uomo che l’attrice considera a tutti gli effetti come un marito? Questo pomeriggio la 60enne artista milanese sarà ospite, assieme alla collega Marina Massironi, negli studi di “Verissimo” dove parleranno proprio della commedia scritta da Erba, “Il marito invisibile”, di scena fino a fine mese al Teatro Manzoni di Milano e probabilmente oltre alla pièce che sta riscuotendo ottimi riscontri di pubblico e critica la diretta interessata accennerà pure alla sua vita sentimentale e privata che oramai da tempo la vede assieme a uno dei nomipiù in vista del teatro italiano.

Ma cosa sappiamo del partner di Maria Amelia Monti? Edoardo Erba, drammaturgo nonché regista teatrale e sceneggiatore classe 1954, è originario di Pavia, dove peraltro ha avuto pure modo di insegnare nel locale ateneo: dopo aver esordito nel 1986 con “Ostruzionismo radicale” ha firmato col tempo diverse opere tra cui si ricordano soprattutto “La notte di Picasso” e “Maratona di New York”. Vincitore anche di diversi premi e pure apprezzato all’estero, Erba attualmente vive a Romacon la compagna e tre figli: infatti ha la coppia ha avuto due bambini nel corso della loro relazione mentre un terzo è stato adottato ed è originario dell’Etiopia come hanno avuto modo di spiegare i suoi genitori in varie occasioni.

MARIA AMELIA MONTI, “CHIAMO EDOARDO ‘MIO MARITO’ MA…”

Edoardo Erba e Maria Amelia Monti, stando a quanto emerso, sono legati sentimentalmente da tanti anni e galeotto per il loro amore fu proprio il comune amore per il teatro: “Edoardo doveva scrivere il copione di uno spettacolo in cui recitavo con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo” ha raccontato l’attrice meneghina, ironizzando sul fatto che quello fosse uno dei “testi più brutti” mai firmati dal suo partner. “Da lì, da quel lavoro, è nata la prima bambina, poi è arrivato il secondo…” ha spiegato la Monti, lasciando intendere come tra di loro sia nato subito l’amore e anche il desiderio di metter su famiglia.

Non solo, come accennato la coppia ha pure scelto di avere un figlio adottivo: “Una scelta che è un atto di fiducia nella vita” ha confessato la compagna di Edoardo Erba, ospite a Tv2000 de ‘L’Ora Solare’ aggiungendo che l’arrivo di quel terzo figlio in casa loro “era anche destino, era destinato a noi e la gioia che ci dà è impagabile, nonostante all’epoca tutti ci dicevano che era impossibile adottare per le tante richieste”. Non solo: parlando di quell’adozione la Monti ha ricordato che lei ed Erba non sono nemmeno sposati, contrariamente a quello che molti pensano. Pare infatti che sia una scelta condivisa da entrambi anche se Maria Amelia chiama tranquillamente Edoardo ‘mio marito’ e in un’occasione ha precisato che: “Ognuno è libero di fare le proprie scelte nella vita, ma io non sento tutta questa necessità di sposarmi”.











