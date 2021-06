Edoardo Erba, compagno Maria Amelia Monti/ Lei: “non siamo sposati, ma…”

Edoardo Erba e Maria Amelia Monti, una bellissima storia d’amore

Edoardo Erba è il compagno di Maria Amelia Monti, la brillante attrice di fiction e teatro che tutti ricorderanno per la sit-com di successo “Finalmente soli” in coppia con Gerry Scotti. L’attrice è da tantissimi anni legata sentimentalmente al drammaturgo e regista italiano. A farli incontrare per la prima volta è stato proprio il palcoscenico di un teatro come ha rivelato l’attrice: “mio marito scrive per il teatro, nella circostanza in cui ha dovuto scrivere un testo, dove recitavo con Luca Zingaretti e Rocco Papaleo, tra l’altro uno testi più brutti che lui abbia mai realizzato. Beh, per fartela breve, da quel lavoro lì, è nata la prima bambina, poi il secondo…”.

Una bellissima storia d’amore che non ha mai conosciuto un momento di crisi e difficoltà, anche se la coppia non si è mai sposata. Proprio così Maria Amelia e il suo Edoardo non sono marito e moglie; una scelta voluta e condivisa da entrambi come ha rivelato proprio l’attrice: “io e mio marito (la persona che chiamo marito) in realtà non siamo sposati. Poi ognuno è libero di fare le proprie scelte nella vita. Comunque non sento questa necessità di sposarmi”.

Chi Edoardo Erba, il compagno di Maria Amelia Monti

Ma chi è Edoardo Erba, il compagno di Maria Amelia Monti? Classe 1954, Edoardo è nato l’11 marzo a Pavia ed è un drammaturgo e regista italiano. Dopo aver conseguito il diploma presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano, Edoardo ha proseguito gli studi laureandosi in Lettere Moderne. Oggi vive a Roma e tra le altre cose lavora come docente presso l’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico. Il suo debutto come regista arriva nel 1996 con “Ostruzionismo radicale” in cui recita Claudio Bisio alle sue prime esperienze come attore. Tra i suoi lavori più conosciuti possiamo segnalare: “La notte di Picasso” del 1990, “Maratona di New York” con protagonisti Bruno Armando e Luca Zingaretti. E ancora “Muratori” che risale al 2002 e “Margarita e il gallo” in cui recita anche la moglie Maria Amelia Monti.

