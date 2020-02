Edoardo Ercole attacca Luca e Gianmarco Onestini/ “Uno cerca donne per sfruttare…”

Edoardo Ercole, amico di Ivana Icardi, concorrente di Supervivientes 2020, si scaglia contro Gianmarco e Luca Onestini che, su Twitter, hanno duramente attaccato Ivana, rea di aver baciato Hugo Sierra, ex fidanzato di Adara Molinero, attuale compagna di Gianmarco Onestini. “Sono stufo che questa ragazza debba inventarsi di essere stata la mia ex ragazza, non lo è mai stata e la cosa peggiore è che ha preso in giro sia me che il pubblico. Lei ed Hugo? Due ipocriti”, ha scritto su Twitter Gianmarco. “Ivana era quella che accusava Gianmarco di provarci con tutte le ragazze nei reality e sempre Ivana si bacia con Hugo Sierra due giorni dopo l’inizio di Supervivientes. Se pèer casualità qualcuno avesse ancora dei dubbi. Ora pure i muri hanno capito che persone sono quei due“, ha aggiunto Luca. Di fronte alle parole di Luca e Gianmarco Onestini, Edoardo Ercole ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui si scaglia contro i fratelli Onestini e difende l’amica Ivana.

EDOARDO ERCOLE: “GIANMARCO E LUCA ONESTINI DUE SPAVENTAPASSERI”

Edoardo Ercole non ci sta e replica duramente alle parole di Luca e Gianmarco Onestini su Ivana Icardi. “Gianmarco Onestini, l’unica cosa che sa fare è corteggiare donne che hanno la spunta blu di Instagram o solo donne che mediaticamente potrebbe sfruttare per via della loro popolarità. E poi prendono e fanno comunicati su Twitter dove giudicano, parlano cercando di dire qualcosa d’intelligente sempre con scarso risultato. E tra l’altro ho anche il sospetto che non sappiano neanche cosa sia Twitter poichè ci vuole intelligenza per riassumere un ego così ingombrante e manie di protagonismo” – scrive Gianmarco su Instagram. Poi affonda il colpo: “io mi ero ripromesso di non aprire più bocca su questo argomento perchè a differenza loro non ho tutto questo gran tempo da perdere, ma è anche giusto che voi sappiate chi è questa gente. Questa gente gretta pronta a dire ‘io sono’ per cercare di saltare su voli charter”. Edoardo conclude svelando di aver fatto una promessa ad Ivana prima che partisse per Supervivientes: quella di difenderla da ogni tipo di illazione.





