Chi è Edoardo Ercole, il figlio che l’attrice Serena Grandi ebbe da Beppe Ercole

Dalla storia d’amore tra Serena Grandi e l’ex marito Beppe Ercole è nato un figlio di nome Edoardo. Edoardo Ercole ha guadagnato le luci dei riflettori quando ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. Un orientamento che almeno inizialmente aveva mandato in crisi mamma Serena, che credeva di aver sbagliato qualcosa nei suoi confronti o di non aver dato il giusto peso a determinati contesti.

Edoardo Ercole, chi è il figlio di Serena Grandi e il suo coming out / "Quando mi disse che era gay..."

“Sono cresciuta circondata da omosessuali, colleghi, truccatori, per cui per me era una cosa normale. Ma quando lui me lo ha detto mi sono presa la colpa”, ha detto la showgirl, commentando l’omosessualità del figlio. Tante le domande che hanno attanagliato la mente di Serena Grandi, prima di capire che non erano così importanti. “Ho pensato che forse gli avevo fatto frequentare troppi omosessuali del mio staff ma poi mi sono sentita felice”, ha sottolineato Serena Grandi.

Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi: “Ho frequentato poco papà”/ “Nei suoi ultimi giorni ero con lui…”

Serena Grandi, dalla fine del matrimonio con Beppe Ercole alla scelta di dedicarsi al figlio Edoardo

Il figlio Edoardo Ercole, ricordiamo, è nato dalla relazione decennale che la showgirl ebbe con Beppe Ercole. La coppia si lasciò tre anni dopo la nascita del bambino, una decisione della quale oggi mamma Serena di pente amaramente. Perché in fondo aveva sofferto molto dopo la rottura, dettata da una infedeltà che ormai faticava a sopportare. “Era un marito premuroso ma non fedele. Quando mi faceva le corna mi faceva molti regali”, ricorda l’attrice.

All’epoca reagì con rabbia dopo aver scoperto numerosi tradimenti e poi prese la decisione di dedicarsi completamente a su figlio. “A quel punto l’amore era finito e io dovevo dare tutto il mio amore a mio figlio Edoardo”, le parole di Serena Grandi.

Edoardo Ercole, chi è il figlio di Serena Grandi/ Il rapporto con la madre, la carriera e la vita privata