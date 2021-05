Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi/ Dall’outing al un flirt con un ex gieffino…

Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole, scomparso nel 2010. Nato a Milano il 19 dicembre del 1989, Edoardo Ercole è finito sotto i riflettori durante la partecipazione della madre al “Grande Fratello Vip”, nel 2017. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, l’attrice aveva fatto outing per il figlio. “Sin da piccolo, mi sono sempre sentito attratto dagli uomini, e mia madre lo ha sempre saputo”, ha poi confermato Edoardo ai microfoni di “Casa M20”.

Sulle pagine del settimanale Chi, Edoardo ha raccontato che i per i suoi 17 anni la madre gli ha regalato una borsa di Hermes: “Noi siamo cresciuti così e non ci siamo mai posti il problema. Abbiamo fatto un percorso che ci ha portato a sdrammatizzare la mia realtà”. L’attrice Serena Grandi, invece, ha ammesso che inizialmente è stato uno shock scoprire di avere un figlio gay, ma ora lo definisce “il vero Oscar della mia vita”, come ha detto a Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”.

Edoardo Ercole: il flirt con un ex gieffino

Edoardo Ercole ha un buon seguito sui social, ma è comunque molto riservato sulla sua vita privata. Per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali, non si è mai molto sbilanciato. Solo una volta, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, ha rivelato di aver avuto una breve relazione con un concorrente di una passata edizione del “Grande Fratello Vip”: “Beh non è proprio il massimo sentirsi dire ‘sei mai stato’, è più carino dire ‘hai mai avuto un flirt’. Adoro, queste domande mi sdilinquiscono, mi galvanizzano. Comunque sì, risale ad un po’ di tempo fa ed ha partecipato al Grande Fratello Vip, se intendi questo per famoso”, senza però fare il nome del concorrente.

Un paio di anni fa Edoardo Ercole ha rivelato, ospite della puntata di “Pomeriggio 5”, di avere una sorella, figlia del padre Beppe Ercole, di nome Fabiana.



