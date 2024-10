La puntata odierna de La Volta Buona ha accolto in studio una vera e propria diva, icona del cinema e della televisione italiana: Serena Grandi, in compagnia di suo figlio Edoardo Ercole. Insieme non potevano che raccontare innumerevoli aneddoti, tanto in riferimento alla carriera quanto alla quotidianità di oggi. Il tema più toccante è stato però il ricordo del rapporto con il papà, Beppe Ercole. Tutto è partito dal racconto del matrimonio della madre, Serena Grandi; una storia d’amore finita quando suo figlio Edoardo Ercole aveva solo 3 anni.

“Il mio papà? L’ho frequentato poco non per scelta ma per casualità; lui ha avuto la sua vita, si è rifatto una sua famiglia quindi probabilmente io non c’entravo”. Queste le parole di Edoardo Ercole – figlio di Serena Grandi – a proposito del rapporto con il papà Beppe Ercole. “Mi sono sentito un po’ un estraneo ad un certo punto, a quel punto ho preferito allontanarmi con la consapevolezza che il mio papà fosse una persona meravigliosa, ma non come padre”.

Nonostante un rapporto discontinuo, quasi assente in età matura, Edoardo Ercole – figlio di Serena Grandi – ha raccontato come sia stato accanto al papà Beppe Ercole nei suoi ultimi attimi di vita; un’esperienza che conserva con cura tra i suoi ricordi e che in un certo senso considera come la risoluzione della distanza vissuta negli anni. “Nei suoi ultimi 3 giorni di vita sono però stato vicino a lui… Nell’ultimo periodo non era nemmeno più capace di parlare, ma io sono certo che lui mi ha riconosciuto”. Il figlio dell’attrice ha poi spiegato perchè, nel periodo della malattia, non è stato vicino al papà Beppe Ercole. “Sua moglie Corinne voleva tutelarci; forse aveva paura del fatto che avrebbe potuto non riconoscermi a causa delle sue condizioni…”.

Il figlio di Serena Grandi – sempre a La Volta Buona – è passato a parlare di temi più lieti come l’amore per il fidanzato Roberto: “Il mio fidanzato Roberto? Mia mamma ama più lui che me!”. Edoardo Ercole ha poi aggiunto: “Ringrazio il giorno in cui l’ho incontrato perchè ho capito tante cose, venivo da una relazione molto tossica e grazie a lui sono uscito fuori da situazioni che potevano avere risvolti anche più gravi…”.