Edoardo Ercole, figlio Serena Grandi/ La madre: “è l’Oscar della mia vita”

Edoardo Ercole è il figlio di Serena Grandi nato dall’amore e dal matrimonio con Beppe Ercole. Un figlio tanto voluto e amato dall’attrice che, durante un’intervista, ha dichiarato: “è l’Oscar più importante della sua carriera” facendo riferimento al Premio Oscar vinto alcuni anni fa per il film “La grande bellezza” in cui ha recitato. Classe 1989, Edoardo è nato dal matrimonio tra Serena Grandi e l’arredatore Beppe Ercole ed è diventato famoso partecipando come opinionista in diversi programmi di Barbara D’Urso come “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi/ “L'ho protetto. Contenta che non sarò nonna”

In particolare “il figlio di” è stato travolto da una grandissima popolarità durante la partecipazione della madre all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, infatti, la madre ha rivelato l’omosessualità del figlio convivendo con i compagni le difficoltà affrontate dal ragazzo nel suo coming out. Dal canto suo Erdoardo non ha mai fatto mistero del suo essere gay; anzi in diverse occasioni ha raccontato come il suo coming out sia stato naturale.

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, a Gay.it ha commentato le parole della madre che al GF VIP sul suo essere gay: “è stata una cosa inaspettata. Totalmente inaspettata. A me non ha spaventato la sua rivelazione, ma l’impatto mediatico che c’è stato. Io sono cresciuto, grazie a lei, con la consapevolezza che l’omosessualità è normalità e quindi non mi capacitavo di tutto questo rumore”. Il ragazzo, infatti, si è mai nascosto come ha raccontato ai microfoni di Casa M20: “non ne ho mai fatto mistero ma neanche mai detto pubblicamente. Mi sono sempre piaciuti i maschi, sin da piccolo sono stato attratto dagli uomini e mamma lo ha sempre saputo”. Questa rivelazione non ha mai cambiato il rapporto tra Serena Grandi e il figlio come ha precisato l’attrice dalle pagine di Nuovo Tv: “noi due abbiamo un legame inossidabile. Edoardo è un ragazzo d’oro”.

