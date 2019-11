Edoardo Ercole, gaffe di Barbara D’Urso/ “Paura degli uccelli”: la Cascella scatenata

Si scatena l’ilarità degli ospiti e di una in particolare, Karina Cascella, di fronte ad una frase di Barbara D’Urso. Si parla di fobie nella seconda parte di Pomeriggio 5, e in studio tanti volti noti ammettono di averne di molto particolari. Se quella di Veronica Satti ha come protagoniste le lenticchie e quella di Angelo Sanzio l’acqua sulla testa, la conduttrice annuncia che quella di Edoardo Ercole “sono gli uccelli”. Una frase che assume i canoni di una gaffe quando la Cascella non riesce più a trattenersi e scoppia a ridere. Impossibile non pensare ad un’interpretazione con malizia della frase della conduttrice, tanto che lo stesso Edoardo, col sorriso, fa una dovuta precisazione: “Si sta parlando di volatili, pennuti!” Chiarimento a parte, le risa della Cascella non si frenano.

Edoardo Ercole e la fobia per i volatili: Karina Cascella “scatenata”

Barbara D’Urso lancia allora il filmato che riguarda proprio Edoardo Ercole: il figlio di Serena Grandi è in piazza ed è avvolto da piccioni. Il ragazzo cerca infatti di sdrammatizzare la sua fobia, seppur con difficoltà, dando da mangiare ai volatili che lo avvolgono. Tornati in studio, mentre Karina continua a ridere, Barbara D’Urso chiarisce ulteriormente: “Allora mi correggo, Edoardo Ercole ha paura dei piccioni!”, affermazione che Ercole conferma e precisa “Avevo e ho ma sto cercando di superarla. Alla fine sono carini, ti si avvicinano anche se poni loro il grano..” La parentesi si conclude, allora, con la D’Urso che invita per la prossima volta Leopoldo Mastelloni che ha la medesima fobia. (clicca qui per il video)

