Edoardo Ercole “Sogno un reality”/ Serena Grandi pronta a portarlo a Pechino Express?

Bello scherzo oggi per la coppia formata da Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole che sono intervenute nel digital space di RTL 102.5 ViaRadio condotto da Francesco Fredella. Il gruppo dedicato al gossip ha stuzzicato un po’ mamma e figlio contattando l’attrice e annunciando una sorpresa per capire un po’ quanto ci avrebbe messo a riconoscere suo figlio, dall’altra parte, ma il primo nome fatto dalla Grandi quale è stato? Quello di Lorenzo Flaherty. Le risate non sono mancate ma poi l’attrice si è rimessa subito in carreggiata quando al primo indizio (quello legato alla bellezza delle donne) ha subito capito che dall’altra parte c’era proprio suo figlio Edoardo Ercole.

EDOARDO ERCOLE E SERENA GRANDI PRONTI PER UN REALITY IN COPPIA?

Le prime domande non potevano che essere relative al futuro e alla tv proprio perché in molti chiedono con forza il loro ritorno in coppia magari in uno dei reality della prossima stagione. Lo stesso Edoardo Ercole ha spiegato: “Tutte le persone che conosco, la stessa Francesca Cipriani, vogliono vedermi in un reality. L’Isola tirerebbe fuori la mia parte wild, alcuni spigoli del mio carattere, un lato che fino a questo momento ho tenuto ben nascosto”. Inutile dire che in molti vorrebbero vederlo a Pechino Express insieme a Serena Grandi e lei stessa conferma che la loro accoppiata sarebbe come un effetto bomba: “Il nostro è un atrimonio speciale, insieme fin da piccolini ad un certo punto è come quelle vecchie coppie in cui si litiga ma si va sempre d’accordo in fondo”. L’appello ormai è stato fatto toccherà ai vertici Mediaset o Rai raccogliere la palla al balzo e lanciare la coppia di sicuro successo…



