Oriana Fallaci ha avuto una vita ricca di avvenimenti, già dalla sua infanzia, che ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, avendo un ruolo attivo durante la Resistenza, con compiti da staffetta. Nata a Firenze da entrambi i genitori fiorentini, Tosca ed Edoardo Fallaci, Oriana ha anche origini spagnole. Come ricordava proprio lei, infatti, la bisnonna della mamma era di Barcellona, mentre la mamma del papà proveniva da Cesena.

Carlo Morganti e Alfredo Battistini esistono davvero?/ Chi sono i due giornalisti in "Miss Fallaci"

“Mi ritengo comunque una fiorentina pura. Fiorentino parlo, fiorentino penso, fiorentino sento” scriveva la grande autrice in “La vita di Oriana narrata da Oriana stessa per i lettori dell’Europeo”. Riguardo ai genitori di Oriana Fallaci, la giornalista ha sempre detto di essere felice e orgogliosa del modo in cui l’hanno cresciuta: descriveva entrambi come “coraggiosi fisicamente e moralmente”.

Chi sono gli ex fidanzati di Oriana Fallaci?/ Da François Pelou a Paolo Nespoli: tutti gli amori

Genitori di Oriana Fallaci, il padre eroe della resistenza

Il papà di Oriana Fallaci, Edoardo Fallaci, è stato un eroe della resistenza: guidava le Brigate giustizia e libertà, formazione partigiana. La figlia fu impegnata in prima persona nelle azioni di Resistenza che il papà coordinava. Oriana, come raccontò lei stessa, si occupava di portare le armi e le bombe ai partigiani, nascondendole nei cesti di insalata. Proprio il papà venne catturato e torturato dai fascisti a Villa Trieste ma venne rilasciato, seppur in condizioni pessime.

Genitori di Oriana Fallaci, chi sono Tosca Cantini ed Edoardo Fallaci

I genitori di Oriana Fallaci non erano agiati. La famiglia, di condizioni umili e modeste, si impegnò per la libertà e dopo la guerra, dopo aver combattuto attivamente nella Resistenza, si dedicò alla cultura. Tosca ed Edoardo comprarono molti libri per la figlia, che si appassionò infatti al mondo della scrittura e del giornalismo. Furono dunque due genitori illuminati e con il loro esempio diedero alla figlia una base di cultura e di ideali di libertà, che portò avanti per tutta la vita durante la sua carriera da giornalista e scrittrice.

Orson Welles, chi è stato il grande regista/ Introdusse Oriana Fallaci nel mondo patinato di Hollywood