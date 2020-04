Edoardo, figlio Alberto Angela/ Nonno Piero: “Ecco perché ha tolto tutto dai social”

Pubblicità

Edoardo Angela non ha più un account Instagram e i fan non potevano che essere più delusi. Il figlio del divulgatore scientifico Alberto Angela è dovuto correre infatti ai ripari, da quando è stato preso di mira sui social per via del suo aspetto fisico. “Edoardo è un bravo ragazzo, con la testa sulle spalle”, ha detto tempo fa il nonno Piero Angela al settimanale Chi, “dopo quel polverone mediatico ha dovuto togliere tutte le sue immagini, rendendo privato quello che, fino a poco prima, era pubblico”. Sono trascorsi diversi mesi da quando Edoardo ha fatto questa scelta, ma la ferita per le ammiratrici del ragazzo è ancora fresca. La sua bellezza infatti non era passata inosservata ed Edoardo si è ritrovato al centro di un’attenzione indesiderata. “La tecnologia è importante e straordinaria per quello che riguarda lo studio e l’informazione, ma negativa per la privacy”, ha aggiunto Piero, “i social rischiano di diventare uno strumento di distruzione di massa”. Così Edoardo ha reso inaccessibile il proprio profilo Instagram e di concentrarsi ancora di più sugli studi di Scienze dei materiali all’Imperial College di Londra. L’interesse del pubblico però non è svanito e in tanti si chiedono se il ragazzo ritornerà presto a condividere la sua vita privata sui network online.

Figli Alberto Angela, chi sono? Alessandro, Riccardo ed Edoardo

Alessandro, Riccardo ed Edoardo Angela: tre nomi che presto potrebbero finire al centro dei riflettori televisivi. Il motivo è semplice: sono i tre figli che il giornalista e conduttore Alberto Angela ha avuto con la moglie Monica e cresciuti tutti e tre in un ambiente più che stimolante. “Come tutti i ragazzi sono molto curiosi“, ha detto Angela a La Vita in Diretta qualche tempo fa, “però io uso la strategia che è stata usata con me. Ognuno trovi la sua strada, poi si vedrà. Ogni papà deve, secondo me, non dire al figlio cosa deve fare ma consigliarlo su cosa sarebbe meglio non fare“. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Alberto Angela sarà uno dei volti che potremo vedere nella prima serata di Rai 1 grazie allo speciale Bolle Show – Il meglio di Danza con me. Sappiamo già che non ci sarà alcun riferimento alla sua vita privata, tenuta lontana dai riflettori, per quanto possibile. Dei figli infatti sappiamo molto poco, se non che Edoardo è il primogenito, nato nel ’99, e che Alessandro ha appena 16 anni ed è il più piccolino. E proprio per difendere quest’ultimo Alberto tempo fa ha chiesto al fotografo Matteo Brandi di cancellare alcuni scatti fatti a Roma. Il tutto per tutelare il minore, come ha rivelato a Chi.



