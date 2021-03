EDOARDO, FIGLIO GERRY SCOTTI/ Dal cinema al matrimonio con un noto volto Mediaset

Si chiama Virginia come il nonno la prima nipotina di Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, il quale si dice già legatissimo alla piccola e grato al figlio per avergli regalato questa soddisfazione. Edoardo Scotti, infatti, è sposato con la giornalista Mediaset Ginevra Piola, da cui – a gennaio 2021 – ha avuto Virginia, che evidentemente ha portato entrambi a trascurare per un attimo il lavoro. Prima di diventare padre, però, anche Edoardo era un volto relativamente noto del piccolo schermo: ricordiamo la sua partecipazione allo Show dei record (2015), in cui ha affiancato proprio papà Gerry, oltre al lavoro sul set di Cucine da incubo questa volta dietro alla telecamera. Effettivamente, il suo sogno è sempre stato quello di fare il regista. A questo scopo, ha fatto un po’ di gavetta come assistente alla regia per una fiction poliziesca, non senza rinunciare a qualche breve lavoro nel mondo della tv. Edoardo ha studiato prima all’American School e poi all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, città dov’è nato e cresciuto. Il legame con il padre è molto profondo: in diverse interviste, è stato lo stesso Gerry a evidenziare come lui e il figlio siano davvero inseparabili.

Questo pomeriggio, Gerry Scotti sarà ospite a Verissimo per una nuova intervista dopo quella del novembre scorso in cui ha parlato approfonditamente del capitolo paternità. In realtà, il celebre conduttore si è soffermato anche sul suo essere nonno: è felicissimo, dice, ma si aspetta dei ‘nipotini multipli’: “Ne vorrei altri due”, precisa. Lui e la moglie Patrizia, infatti, hanno avuto soltanto Edoardo, e questo è un cruccio che si porta dietro da sempre. Lui stesso, peraltro, era figlio unico, e gli sarebbe piaciuto avere un fratello o una sorella. Lo stesso vale per Edoardo, che per quanto ha potuto ha sempre cercato di accontentare: “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino. Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”. In passato, Scotti junior ha vissuto un momento difficile dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto: “Ha avuto un bruttissimo incidente. Anzi, glielo hanno fatto gli altri: con la moto è un classico, stai attento tu ma ti vengono addosso gli altri. Non lo auguro a nessuno”. La cosa, però, si è risolta solo con un brutto spavento.

