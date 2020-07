Edoardo, figlio Gerry Scotti/ Dall’incidente alla scomparsa sui social…

Edoardo Scotti è riuscito a conquistare il pubblico italiano: la bellezza del figlio di Gerry Scotti ha colpito molte telespettatrici fin dalla sua presenza sul piccolo schermo. Oggi, martedì 21 luglio 2020, Edoardo Scotti sarà alla guida de Lo show dei record, in replica nel prime-time di Canale 5 e proprio al fianco del padre. Nonostante il suo debutto nella scatola magica, il ragazzo di 28 anni ha scelto alla fine di dedicarsi ad una carriera dietro le quinte e di non sfruttare il cognome paterno per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Ha deciso così di dedicarsi alla regia, ha lavorato per Mediaset, Rai e Sky e ha avuto modo di guidare da vicino Cucine da incubo.

Come sappiamo, la sua vita privata ruota invece tutta attorno alla giornalista Ginevra Piola, con cui è fidanzato da due anni e che sposerà presto. Anche se sulle pagine di gossip è facile trovare già il nome di ‘moglie’ al fianco di quello di Ginevra. Di lei però sappiamo davvero poco, tranne che compie gli anni il 3 gennaio. Lo dimostra un vecchio scatto che Edoardo ha pubblicato sul suo profilo Instagram, mentre si trovano entrambi al mare, a Posada Margherita, in Messico. Clicca qui per guardare la foto di Ginevra Piola.

Edoardo, figlio Gerry Scotti: come mai è sparito dai social?

Edoardo Scotti ha scelto di allontanarsi dal mondo dei social: da tempo ormai non aggiorna più il suo profilo Instagram e i fan non hanno più alcuna notizia sul suo conto. Il figlio di Gerry Scotti è sempre stato presente nelle parole del conduttore, che ha rivelato in una vecchia intervista di aver vissuto un periodo di forte preoccupazione durante i suoi primi anni di vita. “A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino“, ha dichiarato, “oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”.

L’anno scorso tra l’altro Edoardo è stato vittima di un incidente che lo ha obbligato ad un ricovero d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano. Si è dovuto sottoporre ad un’operazione a causa di una frattura scomposta al femore, ricorda Il Messaggero, e per fortuna si è risolto tutto per il meglio. Dopo i dovuti accertamenti, le autorità hanno appurato che al momento dell’impatto, avvenuto mentre il giovane si trovava in moto, non aveva assunto alcun tipo di alcolico.

Visualizza questo post su Instagram Feliz cumpleaños mi amor. Un post condiviso da Edoardo Scotti (@edoscotti) in data: 3 Gen 2018 alle ore 4:31 PST





