EDOARDO, FIGLIO GERRY SCOTTI/ “Ho fatto di tutto per stargli vicino”

Edoardo Scotti è il nome dell’unico figlio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. I due hanno condiviso 11 anni della loro vita, per poi dirsi addio nel 2002, quando Edoardo ne aveva solo 10. L’allontanamento da casa è stato un vero trauma per il conduttore, che temeva di aver fallito non solo come marito, ma anche come padre. Anche dopo la separazione, però, Gerry ha fatto il possibile per far sapere al bambino che c’era e che ci sarebbe sempre stato. Certo, nei primi tempi è stato difficile trovare un equilibrio tra famiglia e lavoro; in quel periodo, infatti, lui era spesso fuori casa. Ma alla fine tutto è andato bene, e si può dire che Scotti jr. abbia seguito le sue orme. Edoardo è nato a Milano, ma ha vissuto per moltissimi anni negli Stati Uniti (tant’è che parla alla perfezione l’inglese). Tuttora si divide tra l’Europa e l’America, dove ha seguito un corso di regia e fotografia che gli ha permesso di debuttare in questo mondo. Edoardo ha già collaborato con importanti nomi di Hollywood, mentre in Italia si è distinto soprattutto in qualità di inviato dello Show dei Record.

Edoardo Scotti, figlio di Gerry: “un ragazzo felice”

“A causa del mio lavoro e della separazione ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa e ho fatto di tutto per essergli vicino”, ha dichiarato il conduttore in un’intervista riportata da DiLei. “Oggi, e questa è la mia grande gioia, posso dire: è un ragazzo felice”. Edoardo Scotti ha tantissimi interessi e il suo è un profilo piuttosto versatile. Da Cucine da Incubo alle fiction poliziesche, Edoardo si destreggia bene in tutti i ruoli. Sempre nel dietro le quinte, però: sono rare le sue comparse davanti alle telecamere, a parte l’esperienza nel 2015 allo Show dei Record al fianco di suo padre. Nel 2011, infatti, è stato scelto per lavorare nel backstage del programma, e 4 anni più tardi è passato a fare l’inviato. In quell’occasione, il piccolo di casa ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare al cospetto del grande pubblico. Più di recente, invece, il nome di Edoardo Scotti è balzato agli onori delle cronache per via dell’incidente che ha avuto lo scorso 15 aprile. Nessun danno grave riportato, a parte una frattura scomposta del femore.

