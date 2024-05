Edoardo Franco, chi sono i genitori del concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ “Per me ci sono sempre…”

Come ogni edizione, il percorso all’Isola dei Famosi ci propone un focus ulteriore su personaggi che vivono il mondo dello spettacolo ma che ancora non avevano avuto modo di mettere in mostra alcune peculiarità caratteriali e umane. Un esempio è rappresentato da Edoardo Franco che, reduce dal percorso a Masterchef, grazie all’esperienza all’Isola dei Famosi 2024 si sta raccontando sotto punti di vista nuovi e diversificati. Di recente lo chef ha avuto modo di parlare dei suoi genitori e in particolare del rapporto con sua madre Stefania.

Già in passato, parlando dei suoi genitori, Edoardo Franco – protagonista all’Isola dei Famosi 2024 – aveva rivelato alcune curiosità degne di nota. “Mio padre c’è sempre per me, ma non è realmente in grado di darmi un sostegno morale perché soffre di ansia, depressione ed è bipolare; quindi sono più io che aiuto lui e cerco anche di tenere unita la famiglia. Mia madre invece mi supporta in tutte le mie pazzie e problemi che le ho creato…”.

Edoardo Franco, ‘spalla a spalla’ con i suoi genitori: “A mia madre devo lo spunto per la mia passione…”

Le parole di Edoardo Franco a proposito dei genitori mettono in evidenza un rapporto maturo, basato su un amore viscerale e che vive in prima persona offrendo e ricevendo supporto. Nel caso del padre, il focus è sulle difficoltà e di come cerchi costantemente di offrire un aiuto quotidiano per affrontare uniti le problematiche quotidiane.

Edoardo Franco, parlando di sua madre in un’intervista per il settimanale Chi, ha invece raccontato gli albori della sua passione per i fornelli: “Da lei ho preso spunto; lei non pensa tanto alla tavola, per mio padre qualsiasi cosa tu gli dia è buonissima. La nonna era l’unica che mi faceva scoprire i sapori”. Il racconto dei genitori di Edoardo Franco è genuino, puro: un manifesto di una famiglia qualsiasi che nella quotidianità e nelle piccole cose affonda le radici dell’amore. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 potrebbe questa sera ricevere una dolce sorpresa proprio da uno dei due genitori, o chissà, magari da parte di entrambi.

