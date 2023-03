Edoardo Franco: da ex rider a vincitore MasterChef 12/ “Mio padre è bipolare…”

Edoardo Franco, vincitore MasterChef Italia 12: “La più grande vittoria è stata rimanere me stesso…”

Meno di una settimana fa, con l’iconico urlo: “Che c**zo ho fatto”, il 27enne, Edoardo Franco, ha vinto MasterChef Italia 12, realizzando così il sogno di una vita. Sembra proprio una fiaba dei tempi moderni: Edoardo infatti, con la sua personalità spumeggiante, è passato dall’essere un semplice rider costretto a kilometri di consegne, a un cuoco a tutti gli effetti. Con la sua simpatia e iconica frangetta aveva promesso a Bruno Barbieri a inizio programma: “Chef, se vinco mi faccio tagliere i capelli da lei”, e così ha fatto sabato in piazza duomo, dopo aver vinto il titolo tanto ambito. Di questa favola e della sua particolare personalità Edoardo ha voluto parlare in un’intervista per il settimanale Chi…

“Alle selezioni avevo detto di essere a MasterChef per cambiare vita e l’ho fatto. Ho fatto quello che volevo io e come volevo, la vittoria è stata rimanere me stesso e sentirmi capito per come sono – ha esordito il 27enne, continuando poi – Sono entrato come casinista, ed ero anche un po caso umano, sapevo che potevo essere buttato fuori in qualsiasi momento, ma questa è stata la mia forza”. E così è stato, di puntata in puntata, Edoardo si è fatto conoscere sempre più, svelando anche le sue paure più grandi e difficoltà, come la malattia del padre che, da anni, soffre di depressione e bipolarismo: “Ho dato tutto e ho vinto. Ma non solo, ho anche lasciato un messaggio: rimanere sempre se stessi, cazzate comprese”, ha affermato.

Edoardo Franco, vincitore MasterChef Italia 12: “Ora aprirò un ristorante tutto mio, ma non voglio rider…”

Prima un rider costretto a chilometri e chilometri di pedalate per consegnare pizze, poi un disoccupato e infine… Un cuoco! Questo il sogno diventato realtà di Edoardo Franco nuovo vincitore di MasterChef Italia 12. Al settimanale Chi il 27enne ha raccontato di aver preso la passione per la cucina da sua nonna Antonietta: “Da lei ho preso lo spunto. Mia mamma non pensa tanto alla tavola, per mio padre qualsiasi cosa tu gli dia è buonissima, la nonna era l’unica che mi faceva scoprire i sapori”, ha raccontato.

Ora ha tanti progetti, tra cui quello di aprire un locale tutto suo, l’unica certezza in merito? Non vuole nessun rider! “Non avrò rider perché non ci sarà asporto. Se aprirò un locale sarà come casa mia: tu vieni da me e mangi lì. Ci saranno tanti sapori e tanto amore”, ha affermato. Ecco allora che lo scorso sabato, come da promessa fatta a inizio programma, Edoardo Franco si è fatto tagliare al centro di piazza Duomo a Milano, la sua preziosa frangetta proprio da Bruno Barbieri davanti a una folla incredula di spettatori. Ecco il video dell’accaduto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)













