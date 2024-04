Edoardo Franco, imbarazzo per la prova immunità all’Isola dei Famosi/ Disastro in mare, Luxuria ferma tutto

Problemi per Edoardo Franco nella prova immunità all’Isola dei Famosi 2024: cos’è successo

Momenti di imbarazzo nel corso della prova immunità della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Questa volta alcuni naufraghi sono stati messi alla prova in una manche di abilità ed equilibrio in acqua, ma c’è chi, come Edoardo Franco, neppure è riuscito ad iniziarla. L’arrivo dei naufraghi ‘non Vip’ sull’isola dove da giorni vive il gruppo di famosi, è stato accolto con un po’ di freddezza, anche perché Vladimir Luxuria ha messo subito le due parti in sfida tra loro.

Ogni concorrente ‘non Vip’ ha potuto scegliere uno sfidante dell’altro gruppo, e Pietro Fanelli ha deciso di sfidare Edoardo Franco, colpendo effettivamente nel segno. La prova consisteva nel rimanere in equilibrio quanto più tempo possibile su una piramide di legno in acqua, ma Edoardo ha avuto problemi anche solo a salirci su.

Edoardo Franco, gelo in studio all’Isola dei Famosi per la prova immunità: interviene Vladimir Luxuria

Lo chef naufrago ha tentato più e più volte di salire sulla base piramidale, continuando a cadere in acqua. Sono allora arrivati degli addetti ai lavori per aiutarlo, ma anche così non è riuscito, il tutto mentre gli altri concorrenti in sfida erano invece già posizionati e pronti per la prova. Spazientita, Vladimir Luxuria, all’ennesimo tentativo, ha tagliato corto: “Non è riuscito a salire, Edoardo è nominato!” Elenoire Casalegno ha però invitato il concorrente a fare un ultimo tentativo: Edoardo è allora riuscito a salire ma è caduto appena iniziata la prova, finendo comunque in nomination.











