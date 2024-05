Edoardo Franco si rasa i capelli a zero all’Isola dei Famosi 2024/ “Taglia, spero di non perdere contratti!”

All’Isola dei Famosi 2024 non manca la cattiveria, soprattutto in senso goliardico: protagonista nella puntata di questa sera Edoardo Franco che è stato messo alle strette da un out-out per nulla banale. Il concorrente è stato scelto da Vladimir Luxuria per una scelta ostica: rinunciare ad una parte di sé alla quale tiene molto ma ottenendo in cambio un lauto pasto da condividere con i compagni di viaggio, con tanto di tavola imbandita.

Edoardo Franco ha presto scoperto il pegno da pagare per ottenere come ricompensa una scorpacciata degna di nota: al concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 è stato chiesto di rinunciare alla sua folta chioma. A gran sorpresa, zero esitazioni: solo tante battute e ironia da parte dello chef. “C’ho messo due anni a far crescere così i capelli, non ricordarmelo; parliamo di altro Elenoire!”, scherza così Edoardo Franco quando l’inviata pone l’accento sul suo cambio di look.

Edoardo Franco scherza sul cambio look: “Con i miei capelli lavoravo per alcuni siti…”

Come anticipato, la rasatura a zero dei capelli di Edoardo Franco all’Isola dei Famosi 2024 è andata avanti a colpi di ironia da parte del concorrente: “Ragazzi, queste ciocche le vendo su tutte le piattaforme online: mi raccomando, iniziate a fare il pre-order! Non l’ho fatto lo shampoo da quando sono qua, a casa lo facevo ovviamente…”.

La parte più esilarante, dopo aver apprezzato il suo volto ormai privo della folta chioma, è stata forse quella dove Edoardo Franco tra il serio ed il faceto si è quasi detto preoccupato per le sue attività lavorative ora che si ritrova sprovvisto del suo tanto amato mullet. “E’ che ho lavorato per un anno con sto mullet spero che mi offrano ancora dei contratti… Lavoro con la mia immagine, nonostante non sia proprio adatto per la pubblicità ho lavorato anche per siti che non posso nominare. Non quei tipi di siti eh, semplicemente non voglio fare propaganda!”

