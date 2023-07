Edoardo Franco, vincitore di Masterchef, concorrente del Grande Fratello Vip 8?/ Arriva la proposta ma lui…

Edoardo Franco al Grande Fratello Vip 8?

Nonostante i rumors che volevano uno stop per il Grande Fratello Vip, il reality tornerà ufficialmente in onda con l’ottava edizione a partire da lunedì 18 settembre, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini che sarà affiancato da nuovi opinionisti dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. L’importante novità del reality, tuttavia, sarà il cast. Diversamente dalle precedenti edizioni, infatti, a settembre, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, non saranno sono i vip, ma anche persone sconosciute scelte attraverso i casting che si stanno svolgendo in queste settimane.

Il cast dei vip sarà così formato sia da personaggi molto noti nel mondo dello spettacolo che da nomi conosciuti per la partecipazione ad altri programmi o per la popolarità conquistata sui social. L’intenzione sarebbe quella di formare un gruppo variegato, in grado si soddisfare i gusti del pubblico. A tal proposito, Signorini starebbe pensando ad Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia.

La risposta di Edoardo Franco

Secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, Edoardo Franco sarebbe stato contattato per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il vincitore di Masterchef Italia avrebbe colpito gli addetti ai lavori del reality per la sua forte personalità e il suo stile. Tuttavia, la reazione dello chef, stando a quanto fa sapere lo stesso Amedeo Venza, non sarebbe stata così entusiasta.

A quanto pare, infatti, Edoardo Franco avrebbe declinato l’invito. Lo chef non sarebbe interessato a partecipare alla nuova edizione del padre di tutti i reality avendo come primo obiettivo la realizzazione della sua carriera da chef.

