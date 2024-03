Edoardo Galli ritrovato a Milano/ I genitori: “Ce lo sentivamo ieri sera che l’avremmo riabbracciato”

Storie Italiane ha ripreso in diretta tv le parole dei genitori di Edoardo Galli: “Siamo felicissimi, Edoardo sta benissimo, aveva già in mano il biglietto per Colico e questa è la cosa più bella, sta benissimo”, spiega il padre Alex Galli. Ma dove è andato? “Non sappiamo e la cosa che ci interessa di meno, la cosa più importante e che è qua e sta bene, voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile. Lui non ci ha detto nulla, ci siamo emozionati e abbracciati, ho finito le lacrime in questo momento”.

La mamma ha aggiunto: “Io me lo sentivo che tornava”, e ancora il padre: “Lo abbiamo visto cinque minuti fa, non ci interessa dove è stato”, la madre in lacrime: “Una emozione enorme che è tornato da noi e da tutti, ringraziamo tutti, anche i ragazzi della scuola, del nostro Paese, tutti lo stavano aspettando e gli vogliono bene”. Il papà di Edoardo Galli ha aggiunto: “Ieri mia moglie mi ha detto alle ore 20:00, ‘oggi sono tranquilla’, e lui ci ha detto che a quell’ora ha preso il biglietto per Milano”. La madre ha confermato: “E’ un legame fra madre e figlio”. Di nuovo il papà: “Siamo stati supportati da tutti quanti. Il ringraziamento va a tutti quelli che ci hanno aiutato in questa settimana terribile, compresi voi, adesso vi chiediamo di lasciarci un po’ tranquilli. Come trascorreremo la Pasqua? Sicuramente in famiglia”. Il commissario capo della Polizia Fazio, ha aggiunto a Storie Italiane: “Edoardo Galli stava facendo il biglietto per Colico verosimilmente per rientrare a casa, una coppia lo ha avvistato, ci ha contattati, siamo intervenuti, poi lo abbiamo identificato e abbiamo avvisato i genitori accertandosi che stesse bene. Lo abbiamo tranquillizzato, è stato accompagnato nei nostri uffici. Adesso si è ricongiunto con i famigliari poi vedremo quello che racconterà, in questo momento non ha detto ancora nulla. E’ in buona salute, è tranquillo e sta bene, sul percorso e su tutto il resto ci riserviamo perchè non lo sappiamo, può essere che sia rimasto qui come può essere che abbia fatto altri giri”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

EDOARDO GALLI, RITROVATO A MILANO IL RAGAZZO SCOMPARSO, “E’ STATO NOTATO DA UNA DONNA ALLA CENTRALE”

Storie Italiane ha aperto stamane con il caso di Edoardo Galli, il giovane 17enne di Colico scomparso dal 21 marzo che oggi è stato ritrovato. Gianluca Semprini, inviato del programma di Rai Uno dal comune della provincia di Lecco, ha spiegato: “Ore 7:40, alla stazione centrale di Milano, Edoardo Galli stava acquistando un biglietto del treno per tornare a casa, a Colico. Forse grazie anche alla tv, e alle immagine diffuse, una signora dietro Edoardo lo ha riconosciuto, lo ha segnalato ad un agente della stazione che ha chiamato la PolFer, si sono avvicinati ad Edoardo e il ragazzo ha ammesso subito chi fosse. Sono stati avvisati subito i genitori ma sono trapelati pochi elementi su cosa ha fatto Edoardo in questi giorni. La prima indiscrezione è che Edoardo fosse a Milano ma si sia poi mosso da lì, forse era andato in Svizzera per poi tornare indietro”.

E ancora: “Edoardo Galli sta tornando a casa, in questi minuti, non deve passare dalla Procura, le ipotesi di reato sono decadute, il ragazzo non è stato sequestrato, non era in ambiti di reato, la sua era stata una fuga volontaria. C’è stata grande apprensione, perchè si pensava che si potesse essere diretto sui sentieri della Valsassina, ma le ricerche che erano state effettuate per giorni non avevano portato a nulla”. Secondo Gianluca Semprini non è da escludere che “Si sia stata fatta terra bruciata attorno forse a qualcuno che l’ha incontrato in questi giorni e che ha convinto Edoardo a tornare a casa”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

EDOARDO GALLI, CHI L’HA VISTO?: “È TORNATO A CASA E STA BENE”. RITROVATO IL 16ENNE SCOMPARSO DA COLICO

Ritrovato Edoardo Galli, il 16enne scomparso da Colico (Lecco) il 21 marzo scorso “è tornato a casa e sta bene“. Lo ha rivelato la trasmissione Chi l’ha visto? pochi minuti fa, chiudendo così la vicenda del minorenne con un epilogo positivo. “I genitori ringraziano tutti”, si legge nella nota del programma di Federica Sciarelli che arriva a 8 giorni esatti dalla sparizione del ragazzo per cui si temeva una fuga verso la Russia.

Il caso di Edoardo Galli era balzato all’attenzione delle cronache con i ripetuti appelli dei genitori, disperati per la sparizione del figlio che era uscito di casa per andare a scuola ma non era mai arrivato in classe. L’ultimo avvistamento di Edoardo Galli risaliva proprio al giorno della scomparsa, quando una delle telecamere di videosorveglianza della Stazione centrale di Milano lo aveva ripreso mentre camminava davanti ad alcune vetrine, con due cartellette in mano, prima di incontrare una persona, forse un amico, e allontanarsi con lui per una destinazione non chiarita.

Edoardo Galli, ritrovato il 16enne scomparso il 21 marzo

Il caso di scomparsa di Edoardo Galli si chiude così con l’epilogo positivo confermato da Chi l’ha visto? oggi, a 8 giorni dalla misteriosa sparizione del 16enne di cui non si avevano notizie dal 21 marzo scorso. La famiglia era in grande apprensione anche perché ha il doppio passaporto e alcuni parenti si trovano in Russia (terra d’origine della madre), per questo si temeva che potesse essersi allontanato volontariamente con l’obiettivo di raggiungere il Paese in un momento delicatissimo come quello attuale, con la guerra in corso in Ucraina.

I genitori avevano lanciato disperati appelli davanti alle telecamere delle trasmissioni televisive, alla ricerca del figlio di cui non si avevano notizie dalla mattina in cui era uscito per andare a scuola senza però arrivare a destinazione. Anziché fermarsi a Morbegno, dove si trova l’istituto che frequenta, Edoardo Galli era salito su un treno diretto a Milano. È qui che le telecamere avevano registrato la sua presenza in compagnia di una persona con cui sembrava avere una pregressa conoscenza. Oggi la svolta e la fine dell’incubo per la sua famiglia.











