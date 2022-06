Edoardo, Guendalina, Nicolas, Carmen e Alessandro spiazzano/ Dopo l’Isola, tatuaggio…

Isola dei Famosi 2022: la scelta di Edoardo, Guendalina, Carmen, Alessandro e Nicolas

Sull’Isola dei Famosi 2022 non sono nati degli amori, ma delle vere amicizie come quella che si porteranno nella vita quotidiana Edoardo e Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e Nicolas Vaporidis. Insieme sin dal primo giorno, hanno formato un gruppo unito che si è spalleggiato affrontando insieme ogni problema. Con la decisione di Alessandro e Guendalina di abbandonare l’Isola non accettando il prolungamento, Carmen, Edoardo e Nicolas si sono uniti ancora di più. Dopo il ritiro di Edoardo, poi, i naufraghi ritirati hanno fatto il tifo per Nicolas e Carmen sperando di vedere uno dei due vincitore.

Così, poi, è accaduto con il trionfo di Vaporidis che, nei prossimi giorni, rientrerà in Italia insieme a Carmen riunendosi con i fratelli Tavassi e Alessandro. I cinque naufraghi, poi, hanno annunciato di volersi unire per sempre attraverso un tatuaggio che ricorderà a tutti l’esperienza vissuta.

Il tatuaggio di Edoardo, Guendalina, Carmen, Alessandro e Nicolas per l’Isola

Durante la finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha avuto modo di parlare con Edoardo e Guendalina Tavassi e proprio quest’ultima ha svelato che lei, Edoardo, Nicolas, Carmen e Alessandro, appena la Di Pietro e Vaporidis torneranno in Italia, si recheranno da un tatuatore per fare tutti lo stesso tatuaggio ovvero la Cucaracha, il simbolo della squadra di cui facevano parte all’inizio della loro avventura in Honduras.

Tra i cinque naufraghi, dunque, è davvero nata un’amicizia speciale e i fan dell’Isola non vedono loro di rivederli nuovamente insieme. Edoardo, del resto, prima di abbandonare l’Honduras, ha promesso a Nicolas che, ad agosto, andrà a trovarlo a Londra e chissà che non decidano di andare con lui anche Carmen, Guendalina e Alessandro.

