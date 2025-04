Uno degli attori più amati del cinema italiano è senza dubbio Edoardo Leo, che da ormai diversi anni è sposato con la bellissima Laura Marafioti. Molti si chiedono chi sia la donna che gli sta accanto, quanti anni ha e qual è la sua professione. Non tutti sanno infatti che la donna è una famosa ballerina che ha lavorato in numerosi corpi di ballo e ha anche partecipato in alcune trasmissioni televisive. Non solo, nel corso della sua carriera ha anche ottenuto diverse soddisfazioni come cantautrice con il soprannome di “La Elle“.

Dunque, la moglie di Edoardo Leo è una vera e propria artista che tra i vari progetti ha anche calcato i palchi di Mediaset, in particolare nel programma “Tira e Molla” di Paolo Bonolis. Qui era una delle “sellerette“, mentre allo stesso tempo non si è mai fermata nel suo percorso da cantautrice. Grandi anche i successi nel mondo della musica, dove esordisce negli anni 2000 con “Francesco“, canzone con un video girato dal marito Edoardo Leo. Un brano evidentemente dedicato al figlio, dato che nelle riprese si mostra anche incinta verso la fine delle clip.

Nel corso degli anni Edoardo Leo ha sempre lottato contro la violenza con le donne, e in particolare si è difeso sul caso di Elena Cecchettin. A tal proposito ha fatto un esempio, dicendo di cercare di fare qualcosa nella sua vita quotidiana quando vede ingiustizie: “È lo stesso che avverte una ragazza quando al ristorante, vestita come pare a lei”, dice Edoardo Leo, “va verso il bagno e passa davanti a un tavolo di quattro maschi: nel migliore dei casi la fissano come carne da macello, spesso le rivolgono commenti terribili“. Poi continua: “Ecco, nella vita privata, posso fare che, se sto a quel tavolo, me ne vado; nella vita professionale, invece, devo creare occasioni di riflessione“