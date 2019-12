Edoardo Leo/ “Gabriele? Ho dovuto imparare a volergli bene mentre lui…” (Ognuno è perfetto)

Edoardo Leo stasera sarà il protagonista della nuova fiction TV di Rai1 dal titolo “Ognuno è perfetto”. Intervistato da Blogo, l’attore ha svelato di essere stato arricchito a livello umano: “Il fattore umano è stato determinante per farmi accettare questo progetto. Non ho pensato alla carriera, volevo fare un’esperienza come uomo. Abbiamo fatto un'”immersione” reale: non si è trattato di lavorare 2-3 giorni con ragazzi con disabilità ma di fare 4 mesi di viaggio, sui monti della Serbia, in Croazia e in Albania… Ho voluto farlo per me e sono contento di averlo fatto. Al di là dei risultati che farà la fiction, come uomo, ho fatto tutto quello che dovevo fare”. Poi ha svelato che reinterpretare il suo nuovo ruolo, non abbia avuto particolari difficoltà: “L’unica cosa che andava fatta era dimenticarsi di lavorare con ragazzi con la Sindrome di Down ma trattarli da colleghi. Ho cercato di immergermi in quella che è la vita di un padre di un ragazzo con la Sindrome, ho fatto i miei studi, le mie ricerche… Ma sul set, ho buttato via tutto perché bastava guardarci con Gabriele: io ho dovuto imparare a volergli bene mentre lui, invece, già me ne voleva”.

Edoardo Leo, “Ognuno è perfetto”

Edoardo Leo poi precisa: “E’ stato incredibile. Quella che io pensavo potesse essere una difficoltà ossia non sapere bene cosa potesse succedere sul set, in realtà, è stata la cosa più divertente e stimolante come attore. Ho messo da parte il mio essere regista e il mio essere attore e ho privilegiato l’uomo. Se non vivi davvero insieme ad un ragazzo con la Sindrome, non te ne rendi conto davvero. Questi ragazzi sono esattamente come tutti gli altri, diversi l’uno dall’altro”. “Lui per amore attraversa paesi e frontiere, coinvolge amici e genitori, pronto a viaggiare su ogni mezzo e disposto a finire anche in prigione. Lui sa che la strada per ritrovare il suo grande amore e conquistare la sua libertà è ancora molto lunga, ma sa che il suo cuore e il suo coraggio sono grandi e che con loro si arriva ovunque. Ma Rick non si arrende mai perché quando vuole qualcosa lui se la va a prendere”, con queste parole incomincia “Ognuno è perfetto”, in onda da stasera sulla rete ammiraglia di Casa Rai.

