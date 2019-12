Edoardo Leo, gaffe a Domenica In/ “Siamo in onda”, imbarazzo in studio da Mara Venier

Edoardo Leo, attore e regista è stato oggi ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier, per presentare la fiction “Ognuno è perfetto” insieme ai due giovani protagonisti. Leo si è reso però anche protagonista, seppur inconsapevolmente, di una gaffe proprio poco dopo i saluti finali, prima di congedarsi dal salotto di “Zia” Mara. “Abbiamo finito!”, ha commentato la Venier, facendo così intendere al regista di essere ormai giunto il momento dei saluti conclusivi. Leo ha ammesso di essersi trovato benissimo e abbracciando la padrona di casa ha proseguito: “Grazie, sei stata veramente gentile”. La conduttrice ha quindi accompagnato Leo e invitato il nuovo ospite della puntata di Domenica In, Mario Calabresi, ma Edoardo è rientrato in studio, probabilmente certo di essere nuovamente in pubblicità. “Vi conoscete?”, ha chiesto Mara, visibilmente in difficoltà. E dopo una stretta di mano, Edoardo ha salutato ancora una volta e ringraziato la Venier che, rendendosi conto della gaffe, lo ha prontamente perdonato: “Siamo in onda”, gli ha però fatto notare.

EDOARDO LEO, GAFFE A DOMENICA IN: “SIAMO IN ONDA!”

Edoardo Leo non ha nascosto un certo imbarazzo dopo aver appreso dalla conduttrice di Domenica In di essere ancora in onda: “Ma mi ha detto che non siamo in onda! Scusa! Scusate”, ha commentato il regista mortificato prima di congedarsi, questa volta davvero. Sui social la gaffe non è passata inosservata ma ha scatenato le reazioni bonaria degli utenti che su Twitter hanno riservato commenti d’affetto a Leo: “Ahahah troppo forte Edoardo Leo che pensava di non essere in onda. Carinissimo e molto gentile #DomenicaIn”, scrive qualcuno. Prima dei saluti finali, Mara Venier, parlando proprio con il suo ospite aveva spiegato: “Io sono molto selettiva qui a Domenica In”. L’affermazione aveva reso Edoardo Leo ancora più orgoglioso: “Sono felice di stare qui e ho vinto… perchè non sto sempre a mio agio”, ha ammesso. “Ma tu sei bello perchè sei così, sei grezzo”, ha commentato la Venier dando l’appuntamento a domani sera con la sua fiction.

