Edoardo Leo, ospite oggi a Domenica In, ha presentato il suo nuovo film ‘Per te’ ispirato ad una storia vera.

Parte dagli esordi difficili, dalla gavetta che in determinati momenti lo ha portato a mettere in discussione il suo stesso percorso; Edoardo Leo a Domenica In si racconta mettendo in evidenza l’importanza della resilienza che spesso ha impresso nei personaggi interpretati. Parlando con Mara Venier, l’attore ha evidenziato il tema del fallimento come punto di rinascita, spesso trattato nei suoi lavori proprio perchè considerato qualcosa di attinente al suo stesso percorso: “Ha qualcosa a che fare con la mia vita, non sono mai stato l’attore del momento”.

Proprio in quei momenti, quando le fatiche non coincidevano con il successo, Edoardo Leo ha messo in discussione tutto: “Sono stati momenti di crisi in cui ho pensato di smettere, mi sono chiesto: ‘Ne vale la pena?’, te lo chiedi quando non sei mai in copertina, sul manifesto di un film”. Riflessioni che hanno trovato risposta con il tempo e, ancora oggi, in vista della nuova pellicola che lo vede protagonista e anche co-produttore: ‘Per Te’. “Con gli amici di sempre parliamo non dei successi, ma di quando eravamo in 8 sul palco e 4 spettatori…” – ha raccontato Edoardo Leo a Domenica in – “E’ il ricordo della costruzione”.

Edoardo Leo a Domenica In: “La malattia di nonna? E’ uno dei motivi che mi ha spinto a fare il nuovo film ‘Per te’…”

Un nuovo film per Edoardo Leo – ‘Per te’ – come raccontato a Domenica In, una pellicola che in chiave ironica e sfruttando la magia della commedia prende spunto da una storia vera oltremodo toccante. Un uomo afflitto dall’alzheimer precoce ma che, grazie all’amore della famiglia e in particolare di suo figlio, affronta la malattia con uno spirito diverso. “Anche mia nonna si è ammalata molto giovane; è uno dei motivo che mi ha spinto a fare questo film”.