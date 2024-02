Edoardo Leo ospite al Festival di Sanremo 2024, terza serata/ La carriera tra piccolo e grande schermo

Edoardo Leo, da Sanremo 2024 al nuovo ruolo da protagonista su Rai Uno

Edoardo Leo avrà l’onore e l’onere di deliziare il pubblico del Festival di Sanremo 2024 questa sera, in occasione della terza serata della kermesse canora. L’attore è ormai di casa alla Rai e prossimamente sarà protagonista in una nuova fiction – “Il Clandestino” – in onda su Rai Uno a partire dal prossimo aprile. Grande curiosità dunque è rivolta a quella che sarà la performance dell’attore, se goliardica oppure condita da un monologo su tematiche di rilievo.

In attesa di scoprire cosa ci regalerà Edoardo Leo sul palco del Festival di Sanremo 2024, ripercorriamo alcune delle tappe fondamentali dell’attore tra carriera e vita privata. La passione per la recitazione è precoce è lo accompagna fin da giovanissimo; poco dopo la laurea inizia infatti a frequentare diversi corsi teatrali. I primi passi in tv risalgono al 1995 con “La Luna Rubata” ma forse il trampolino di lancio risale ai primi anni 2000 dove per diverso tempo ha avuto un ruolo di spicco nell’amata fiction “Un medico in famiglia”.

Edoardo Leo, gli esordi televisivi e il successo al cinema

Negli anni a seguire la carriera di Edoardo Leo decolla e dalle fiction e serie tv per il piccolo schermo passa agli impegni cinematografici. Con “Viva l’Italia” ha l’onore di recitare al fianco di Michele Placido e Raoul Bova, nel 2012, arrivando poi a moltiplicare gli impegni anche come protagonista. Non a caso, prossimamente sarà il fulcro narrativo de “Il Clandestino”, nuova fiction targata Rai Uno.

Per quanto concerne la vita privata sono poche le informazioni reperibili; Edoardo Leo, a dispetto della notorietà acquisita, non ha mai amato l’ostentazione. Ciò che sappiamo è che è legato da diversi anni alla cantante e musicista Laura Marafioti, sposata nel 2000 e con la quale ha dato alla luce due splendidi figli: Francesco e Anita.

