Edoardo Leo/ Presenta “La Dea Fortuna”: “Ferzan Özpetek mi vide e…” (Verissimo)

Edoardo Leo presenta a Verissimo “La Dea Fortuna”, il nuovo film, diretto da Ferzan Özpetek, che lo vede protagonista assieme a Stefano Accorsi. La pellicola narra la storia di una coppia omosessuale, Alessandro e Arturo, la cui quotidianità viene stravolta dall’arrivo di due bambini, figli di Annamaria (interpretata da Jasmine Trinca). “La sfida più difficile – spiega Edoardo Leo a Vanity Fair – era legare una figura archetipica, legata nell’immaginario popolare alle barzellette più viete sulla seduzione femminile e alle commedie sexy degli anni ’70, a un uomo che ha fatto una scelta diversa. Per trovare la chiave giusta – rivela l’attore – mi sono affidato a Ferzan. Ho chiesto consiglio a lui”. L’incontro tra Edoardo Leo e Ferzan Özpetek chiude un cerchio che si è aperto esattamente vent’anni fa, quando il regista, dopo averlo osservato alle prese con uno spettacolo, gli chiese di richiamarlo al più presto.

EDOARDO LEO: “ESISTE UN MOMENTO GIUSTO IN CUI…”

“Nel 2000 recitavo a teatro”, ricorda Edoardo Leo ripercorrendo l’incontro con Ferzan Özpetek avvenuto vent’anni prima. “Venne a vedermi e mi diede un biglietto da visita. “Sei molto bravo, mi piacerebbe parlarti, chiamami presto”. Un po’ per carattere e un po’ per timidezza – ricorda l’attore – non mi azzardai. Da sempre penso che esista un momento giusto in cui le cose devono accadere”. Nel film, in uscita nelle sale il prossimo 19 dicembre, Edoardo Leo e Stefano Accorsi raccontano una storia d’amore nel pieno di una crisi. Lo fanno sottolineando soprattutto l’universalità dei sentimenti, senza puntare i riflettori sul genere dei due protagonisti. “Nel film – spiega Edoardo Leo – balla soprattutto una questione spartiacque che vive all’interno di qualsiasi coppia, anche etero, senza figli. Per tutti – continua l’attore – arriva il momento in cui devi capire se con la persona che ti sta accanto vuoi passare il resto dell’esistenza oppure no”.

“LA DEA FORTUNA”: EDOARDO LEO È ALESSANDRO

“Se Arturo e Alessandro si chiamassero Gianna e Francesco, per la narrazione sarebbe identico”. Parla così Edoardo Leo riferendosi ai due protagonisti del film “La Dea Fortuna”. A chi continua a chiedergli se nel film ci siano o meno scene di intimità, risponde semplicemente che “esiste un erotismo che senza immagini esplicite risulta molto eccitante” e che “poche cose mi annoiano più del sesso al cinema”. Oggi, a dispetto della curiosità che la vicenda potrebbe suscitare su alcune persone, preferisce non aggiungere altro: “Mi sembra la più inutile delle curiosità da soddisfare”. I due protagonisti della scena raccontano infatti una storia di amore, di affetto e di solitudine, che non si limita soltanto alla mera questione passionale; e quando “iniziano a occuparsi dei bisogni di qualcun altro” – conferma Edoardo Leo – “scoprono l’uno dell’altro cose che neanche sospettavano”.



