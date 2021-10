Edoardo Lo Faso de Il Collegio 6, chi è?/ Studente modello, ama l’inno russo, ha un punto debole…

Chi è Edoardo Lo Faso, concorrente Il Collegio 6

Uno dei collegiali del Convitto Regina Margherita di Anagni (in provincia di Frosinone) è Edoardo Lo Faso, sedicenne che viene da Catania per affrontare Il Collegio. Nel suo video di presentazione inizia dichiarando che studiare gli viene facile, mentre il difficile è sicuramente traslitterare ovvero trascrivere un testo usando un alfabeto diverso dal proprio. Possiamo capire da questo che, dunque, Lo Faso è un bravo studente. Ama particolarmente l’inno russo, tanto da averlo imparato a memoria e addirittura averlo traslitterato – per l’appunto. Inoltre, gli piace molto la musica latina, ma ammette a malincuore di non saperla ballare affatto.

Nella presentazione a Il Collegio 6 è anche presente sua madre che lo definisce “pazzo” – ovviamente in senso buono! Il video continua con la descrizione di Edoardo che riporta le parole degli altri: tutti lo descrivono come una persona buona e di cuore, che mette sempre gli altri al primo posto e che solo dopo pensa al sé stesso. Inoltre, si definisce un tipo anche molto simpatico.

Edoardo Lo Faso, un collegiale di tutto punto

Secondo la madre Edoardo Lo Faso può essere un collegiale di tutto punto che oltre a seguire le regole e studiare, si divertirà anche molto coi suoi futuri compagni. Anche l’obiettivo di Edoardo condivide con quello di sua madre: rispettare il luogo in cui si troverà ma, al tempo stesso, divertirsi. Edoardo Lo Faso ovviamente è presente anche sui social dove ha un discreto seguito: possiamo vedere che il suo profilo Instagram è aperto e conta circa 5.299 followers e al momento presenta un solo post e solo due cartelle in evidenza che contengono soprattutto foto con gli amici.

Ovviamente non può mancare un account sull’app cinese più famosa degli ultimi tempi: su TikTok ha circa 1148 seguaci con un totale di 1628 di mi piace; la sua bio è molto simpatica perché recita precisamente – direttamente da Catania con furore non si finisce mai di avere fame. Lo Faso, quindi, si conferma come un ragazzo molto simpatico e sicuramente sarà un piacere vederlo nella sesta edizione de Il Collegio 6.

Edoardo Lo Faso, video della sua presentazione per il Collegio 6





