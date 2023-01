Edoardo “mani addosso ad Antonella? Mai!”/ Sonia:”non si fa alla propria compagna”

Edoardo Donnamaria: “Antonella Fiordelisi mi ha accusato”

Edoardo Donnamaria ha messo le mani addosso ad Antonella Fiordelisi? Scoppia il caso al Grande Fratello Vip e coinvolge anche Sonia Bruganelli. Durante la diretta il volto noto di Forum rivela: “era nel letto con me e mi ha accusato di averle messo le mani addosso”. La ex schermitrice, in lacrime, replica: “sono sconvolta di quanto si sia fatta influenzare da persone a cui non piaccio”, ma Edo ribatte “questa cosa qui è una follia, il fatto che lo neghi è una follia e rappresenta il disegno per cui lei tiene di più a questo programma che a me. Lei ha pensato in quel momento ha pensato, arrabbiata, di poter sfruttare quella cosa, quando si è resa conto che l’aveva fatta fuori dal vaso ha cambiato idea”.

Dallo studio Alfonso Signorini: “se è così, faremo delle ricerche, vogliamo queste immagini e vogliamo vederle”. Poco dopo però Antonella ha ammesso la cosa. In difesa di Antonella interviene Sonia Bruganelli dallo studio.

Sonia Bruganelli difende Antonella Fiordelisi e demolisce Edoardo Donnamaria

Dallo studio Sonia Bruganelli prende la parola per difendere Antonella Fiordelisi dopo le accuse di Edoardo Donnamaria. “Perchè devi dare le pacchettine sulle guance Edoardo, ma si danno a quelle che consideri inferiori a te. Credo che tu non sia assolutamente innamorata di lei e sai perchè?” – dice la Bruganelli che prosegue il suo monologo – “una persona che si allontana da me quando tutti ce l’hanno con te, una persona che va a sfogarsi con le persone che prendono in giro la tua ragazza , una persona che non fa altro che raccontare quello che fate sotto le coperte. Sai anche che cosa si vede? Tu hai avuto necessità di Antonella per restare nella casa perchè tu hai attirato le luci e le attenzioni nella casa stando accanto ad Antonella. Con lei hai significato qualche cosa, adesso voglio dire ad Antonella: “tu hai una luce e puoi solo rischiare di trovare uno che te la spegne”.

Alfonso Signorini è contrario: “non sono d’accordo con Sonia, Edoardo ha la sua personalità, ma dire che non ha prerogative”.

