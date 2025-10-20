Tiziana Ferrario torna come ospite a La Volta Buona: chi è il figlio Edoardo Melloni e il difficile periodo passato durante la pandemia

Tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona di lunedì, 20 ottobre, c’è anche Tiziana Ferrario. Il grande pubblico la conosce come una delle giornaliste di punta del TG1 ma, della sua vita privata, si sa ben poco. Ebbene, oltre ad essere una grande professionista, Tiziana è anche una madre molto legata a suo figlio, Edoardo Melloni, nato dal matrimonio con Marco Melloni. Edoardo è cresciuto tra Italia e Kenya con il padre, e oggi è un giovane ingegnere e atleta.

Edoardo finì al centro delle cronache nel marzo 2020, durante i primi mesi della pandemia di Covid-19, quando Tiziana raccontò la battaglia del figlio contro il virus. All’epoca ventinovenne, sportivo e in perfetta salute, Edoardo fu infatti ricoverato a Milano dopo aver contratto il coronavirus in forma grave. La giornalista ne parlò in diverse interviste, sottolineando come la malattia avesse colpito in modo inaspettato anche un giovane senza patologie pregresse, mettendo in allarme tutta la famiglia.

Tiziana Ferrario ospite a La Volta Buona: la vita privata della giornalista

Per Tiziana Ferrario, le settimane di ricovero del figlio sono state tra le più difficili della sua vita, cambiando profondamente entrambi. Ad ogni modo, quel periodo ormai è passato ed Edoardo Melloni oggi sta bene, ed è tornato al suo lavoro e allo sport. A questo punto, non resta che seguire la puntata de La Volta Buona per scoprire di più sulla vita della giornalista del TG1.