Edoardo Mortara, incidente Formula E/ Auto in frantumi, il team: “Sempre cosciente”

Grande paura per l’incidente di Edoardo Mortara nella terza sessione di prove libere di Formula E. Il pilota italo-svizzero della scuderia Venturi è infatti andato a sbattere violentemente nel corso delle prove di partenza, al termine delle libere 3 di Diriyah. Tanto spavento a bordo pista per le sorti del driver, con la monoposto di Mortara che dopo essere scattata dalla griglia senza problemi alla prima curva è andata dritta per dritta, senza tracce di rallentamento. Proprio la dinamica dell’incidente porta a pensare che l’esperto pilota abbia riscontrato un problema ai freni della sua vettura che gli ha impedito di evitare l’impatto. Il 34enne, comunque, è sempre rimasto cosciente e ha comunicato con i soccorritori precipitatisi a bordo tracciato. In ogni caso Mortara è stato portato in ospedale per accertamenti.

Edoardo Mortara, incidente Formula E

A rasserenare gli animi sulle condizioni di salute di Edoardo Mortara dopo l’incidente occorso nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Arabia, è stato proprio un cinguettio su Twitter del team del pilota italo-svizzero, che ha lasciato intendere come nonostante l’andata a muro non vi siano attualmente motivi di particolare preoccupazione. Resta ancora da capire, ad ogni modo, se Venturi sarà o meno alla partenza della gara. Un interrogativo che bisogna estendere anche ad altri piloti: dopo l’incidente di Mortara, infatti, come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, una volta compreso che l’impatto è stato causato da un problema tecnico, la direzione gara ha scelto di fermare anche l’altra Venturi di Norman Nato e le due Mercedes. Le Venturi, infatti, montano oltre al propulsore molte soluzioni della casa di Stoccarda.



