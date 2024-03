Edoardo muore in Mare Fuori 4?/ Colpo di scena sul finale: la verità sul futuro del personaggio

Edoardo Conte muore nel finale di Mare Fuori 4? Ecco cosa è accaduto

Edoardo Conte è stato uno dei protagonisti assoluti di Mare Fuori 4. Il personaggio interpretato da Matteo Paolillo si è fatto strada nei 14 episodi della quarta stagione della celebre serie TV, mostrando un’ambizione sempre più forte e il desiderio di non cedere mai ai compromessi. Edoardo ha dunque tramato anche alle spalle di coloro che lo considerano ‘un fratello’, vivendo tra due relazioni amorose – quella con la moglie Carmela e quella con la bella Teresa -, provando anche a lavorare per il padre di quest’ultima.

Tuttavia il desiderio del potere e, più concretamente, di mettere le mani sui fatidici soldi dei Ricci, portano Edoardo Conte, sul finale di Mare Fuori 4, a fare una scelta: quella di chiudere con Teresa, con suo padre e con la possibilità di una vita onesta, per imporsi nel mondo del malaffare, ripartendo col denaro tanto desiderato.

Mare Fuori 4, Edoardo Conte è morto? Le parole di Matteo Paolillo fanno chiarezza

Così, saputo da Carmela il nascondiglio del denaro dei Ricci, ovvero nella cappella della famiglia, Edoardo vi si reca in piena notte. Non sa però che non è il solo ad andarci e che, anzi, lì, ad attenderlo c’è un agguato. Proprio quando si cala nel nascondiglio del denaro, Edoardo Conte viene colpito in piena fronte e lasciato lì, in fin di vita, bloccato al suo interno. Da qui la domanda del pubblico di Mare Fuori: Edoardo muore o torna a salvarsi, così come accaduto nella precedente stagione?

A chiarire il mistero sembra essere stato proprio Matteo Paolillo, che interpreta Edoardo. In un post pubblicato su Instagram, l’attore, con le sue parole, sembra aver effettivamente confermato che Edoardo è morto. Tuttavia, comparirà anche in Mare Fuori 5; queste le sue parole: “Eccomi, in una paesino delle Marche, felice di questa nuova avventura. Ho preparato tante cose che arriveranno presto. Ho una chicca per voi, ho fatto un episodio per salutare Edoardo.” Parole chiare, quelle di Paolillo, che qualcuno tuttavia spera siano soltanto un modo per depistare i fan della serie TV.

