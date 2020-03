Edoardo Parli, suocero Adriana Volpe/ Lei: “il Coronavirus ce l’ha portato via”

Edoardo Parli è il suocero di Adriana Volpe, la conduttrice ospite della puntata di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 28 marzo 2020. Si tratta di una puntata in replica visto che il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin è stato sospeso per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Proprio per questo motivo la conduttrice ed ex modella non parlerà della recente scompare del suocero morto all’età di 76 anni per delle complicazioni legate al Coronavirus. L’ex presidente del Chiasso è scomparso a 76 anni a causa del Covid-19: una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove la Volpe era rinchiusa. La notizia ha spinto la conduttrice a lasciare immediatamente la casa e i compagni per scappare dal marito Roberto Parli e dalla figlia Giselle per condividere questo momento di grande dolore.

Edoardo Parli, il saluto di Adriana Volpe

Adriana Volpe e il marito Roberto Parli in questi giorni sono stati colpiti da un gravissimo lutto: la morte di Edoardo Parli scomparso per cause legate al Coronavirus. Sui social la ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha condiviso tutto il suo dolore facendo anche chiarezza sul reale motivo personale che l’ha spinta a lasciare improvvisamente, nel giro di pochissimi minuti, i compagni e la casa. “Due settimane fa sono stata travolta, prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera” ha detto la Volpe in un posto. Non solo, la conduttrice ha poco dopo voluto ringraziare tutti i suoi fan e le persone che le sono state vicine: “In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro Il cuore. Ma è proprio da lì che parte il mio immenso GRAZIE per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia. Adriana”. Infine una riflessione sul momento storico che tutti noi stiamo vivendo: “bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana”.

Edoardo Parli, il ricordo della FC Chiasso

La morte di Edoardo Parli, padre di Roberto e suocero di Adriana Volpe, ha sconvolto e colpito anche tutta la squadra FC Chiasso di cui è stato presidente dal 1976 al 1982. Una presidenza importante visto che la squadra, proprio grazie alla guida di Edoardo, è riuscita alla promozione in Serie A. Un ricordo doveroso e sentito che la società calcistica del Chiasso ha fatto un breve comunicato stampa: “Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli, presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini. Nel 1978 i rossoblù, allenati da Otto Luttrop, giunsero in semifinale di Coppa Svizzera, dove vennero immeritatamente sconfitti dal Servette, e furono promossi nell’allora Lega Nazionale A. La stagione successiva il Chiasso si rese protagonista dell’acquisto di Franco Cucinotta, uno degli attaccanti più ricercati della massima categoria elvetica. L’obiettivo era quello di recitare un ruolo di primo piano nel massimo campionato elvetico. Alcuni infortuni tarparono le ali alla squadra di confine che terminò il campionato in ottava posizione. Nel 1982 Parlì lasciò la presidenza nelle mani di Bruno Bernasconi. Ai familiari giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte della società FC Chiasso”.



