Edoardo Perazzi è “il nipote prediletto” di Oriana Fallaci. Figlio di Paola, una delle sorelle della grande scrittrice e giornalista, a lui è rimasta l’eredità artistica della zia. Edoardo è cresciuto al fianco di Oriana, parte della storia del mondo del giornalismo e della letteratura italiana. Per questo è lui che spesso ne racconta aneddoti e segreti, come quelli che riguardano l’ultimo periodo della sua vita, quando da New York tornò in Italia perché ormai molto malata dopo che da anni combatteva contro un cancro ai polmoni. Edoardo Perazzi era per la zia un confidente, una persona della quale potersi fidare nonostante fosse molto più giovane di lei.

I due erano molto simili e per questo Oriana lo stimava particolarmente, nonostante spesso fosse difficile per lui sopportare il carattere forte e deciso della zia. Paola, la mamma di Edoardo e sorella di Oriana Fallaci, ha definito le donne della famiglia come delle “arpie”. Dei caratteri non semplici, dunque: donne forti, coraggiose e indipendenti, che hanno dato la loro vita al loro lavoro. Tornando ad Edoardo Perazzi, l’uomo vive a Milano: è nato nel 1966 e ha passato molto tempo con la zia e questo ha permesso al loro rapporto di diventare molto saldo.

Edoardo Perazzi, chi è il nipote di Oriana Fallaci: “Era pesantissima”

Edoardo Perazzi, raccontando il carattere della cara zia Oriana Fallaci, ha raccontato che era molto pesante in quanto pretendeva un grande rigore dagli altri, lo stesso che lei aveva per sé stessa: aveva un carattere tosto e difficile. “Mi presentava così: ‘Edoardo è tanto buono, è solo un po’ scemo’” ha raccontato ancora l’uomo. Il nipote di Oriana Fallaci ha rivelato di provare un forte senso di mancanza nei confronti della zia: “Ho tante curiosità, le chiederei mille cose sulle sue scelte e sui suoi libri” ha spiegato Edoardo in un’intervista a Vogue.