Edoardo Pesce a rischio processo/ Decisione il 7 aprile: è accusato di lesioni

Edoardo Pesce a rischio processo, il prossimo 7 aprile 2021 verrà presa la decisione. Come riportato dal Corriere della Sera, il celebre attore è atteso davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se rinviarlo a giudizio o meno in relazione ad una vicenda che risale all’8 gennaio 2017.

Il volto di Dogman e La Stanza è accusato di lesioni personali: Edoardo Pesce è stato denunciato per un’aggressione dal gestore di un locale di Roman, Francesco Amatucci. Il gip Paola Della Monica è chiamato a valutare gli approfondimenti del pubblico ministero Stefano Fava, che ha contestato all’attore «lesioni personali volontarie». Per il momento non sono state registrate dichiarazioni da parte dei soggetti interessati.

EDOARDO PESCE A RISCHIO PROCESSO, ECCO COS’É SUCCESSO

La brutta vicenda che ha coinvolto Edoardo Pesce fece molto discutere. In base a quanto ricostruito dalla vittima dell’aggressione, Amatucci, l’attore avrebbe dato in escandescenza dopo un battibecco legato ad una performance fuori programma. Pesce avrebbe dovuto infatti improvvisato una canzone alla chitarra, ma una lite fermò tutto e innescò l’aggressione. L’interprete colpì il gestore del locale con un violento pugno – «frattura alle ossa nasali e scheggiatura degli incisivi» la prognosi – portando ad un’immediata denuncia. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, dunque, considerando che stiamo parlando di uno degli attori in grande ascesa del panorama italiano: dopo il boom con la serie Romanzo criminale, è stato protagonista di prodotti di successo sia sul grande che sul piccolo schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA