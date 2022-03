Edoardo Pesce e Alessandro Roja, chi sono?/ Fidanzata e moglie: da Claudia Ranieri a…

Edoardo Pesce e Alessandro Roja sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Amadeus ospita su Rai 1 i due attori che cercheranno questa sera di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Coppia di attori ma anche di amici, Edoardo Pesce e Alessandro Roja sono tra i protagonisti del film Altrimenti ci arrabbiamo, – remake della celebre pellicola con Bud Spencer e Terenche Hill – in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo mercoledì 23 marzo.

Addentrandoci nella vita privata dei due attore, possiamo subito dire che Edoardo Pesce è molto riservato. Non siamo infatti certi che sia sentimentalmente impegnato, tuttavia indiscrezioni parlano di una fidanzata che non fa parte del mondo dello spettacolo. Ignota la sua identità.

Chi è Alessandro Roja: moglie e figlio

Passando invece ad Alessandro Roja, l’attore è celebre per aver recitato in Magnifica Presenza di Fernan Özpetek, Diabolik di Manetti Bros, 1992 con Stefano Accorsi e Miriam Leone, mentre con Vittoria Puccini, ha recitato in Non mi lasciare. Parlando invece di vita privata, Roja è sentimentalmente impegnato. L’attore è sposato con Cladia Ranieri, figlia del celebre allenatore di calcio Claudio Ranieri. La coppia ha un figlio, Orlando, nato a novembre 2014.

