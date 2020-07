Edoardo Ponti e Carlo Ponti Jr, figli Sophia Loren/ Lei: “li seguo, guardo e amo”

Edoardo Ponti e Carlo Ponti Jr sono i figli di Sophia Loren nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Carlo Ponti. I figli dell’attrice Premio Oscar proprio come i genitori hanno intrapreso una carriera nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Il primogenito Edoardo ha seguito proprio le orme dei genitori studiando e diventando prima attore teatrale e poi regista. Giovanissimo è partito per gli Stati Uniti d’America dove ha studiato e può vantare nel suo curriculum anche il ruolo di assistente alla regia accanto al grande Michelangelo Antonioni. Non solo, Edoardo ha anche conosciuto per aver sposato la star americana Sasha Alexander da cui ha avuto due figli: Lucia Sofia e Leonardo Fortunato. Il figlio d’arte ha però realizzato anche un piccolo grande sogno: lavorare con la madre Sophia Loren. L’attrice, infatti, ha scelto proprio il film “La vita davanti a sé” per il suo ritorno sul set: si tratta di un film che sarà disponibile in esclusiva assoluta su Netflix diretto proprio da Edoardo Ponti e scritto a quattro mani con Ugo Chiti. La pellicola che potrebbe essere presentata al prossimo Festival del Cinema di Venezia potrebbe anche rivelarsi un’ottima occasione per la Loren per vincere il suo terzo Premio Oscar. Nel sito Gold Derby, infatti, è stato pubblicato l’articolo “2021 Oscar Predictions: Best Actress” in cui si parla delle papabili vincitrici per la categoria “miglior attrice” ai Prossimi Premi Oscar 2021 ed ecco spuntare a sorpresa il nome di Sophia Loren accanto a quelli di Amy Adams, Jessie Buckley, Olivia Colman, Viola Davis, Jennifer Hudson, Frances McDormand, Michelle Pfeiffer e Rachel Zegler.

Se Edoardo Ponti, il primo figlio di Sophia Loren e Carlo Ponti ha deciso di seguire le orme dei genitori diventando un attore e regista, Carlo Ponti invece si è dedicato alla musica. Il secondogenito di casa Conti – Loren, infatti, è un famosissimo direttore d’orchestra tra i più apprezzati in Italia e in Europa. In pochi sanno che da piccolo però ha debuttato anche lui nel mondo del cinema interpretando il bambino di Giovanna nel film “I Girasoli” di Vittorio De Sica che è valso alla madre il David di Donatello. Quella è stata solo una esperienza di “gioventù”, visto che Carlo Ponti ha poi deciso di studiare musica presso alcune delle più prestigiose scuole musicali al mondo come la Musik Hochschule di Vienna. Una volta finiti gli studi, Carlo ha diretto diverse orchestre lavorando al fianco di grandissimi direttori di orchestra come Mehli e Zubin Meta. Come direttore d’orchestra ha diretto l’Orchestra Nazionale Russa dal 2000 al 2001 e successivamente la fondazione della Los Angeles Virtuosi Orchestra. Due figli d’oro per l’attrice Sophia Loren che parlando proprio di loro ha detto: “li seguo, li guardo e li amo sono sempre i più belli del mondo”.



