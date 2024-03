Edoardo Raspelli: “Cucina italiana? Non c’è più competenza per il prodotto”/ “Masterchef? Inorridisco”

Sono circa 6mila i ristoranti provati e recensiti nel corso della sua vita: Edoardo Raspelli, giornalista e gastronomo, parla al Corriere stroncando la cucina italiana: “Non c’è più competenza per il prodotto, si sceglie la comodità: nei locali arriva tutto già imbustato. E si punta troppo sulla fantasia. Il risultato? Piatti bellissimi con abbinamenti terrificanti. Recentemente mi hanno proposto un dolce con cioccolato e carpa cruda: fa schifo solo a pensarci. E poi non ne possiamo più di questi qui che ti raccontano la storia d’ogni ingrediente… Lasciateci in pace”.

Nemmeno Masterchef può risollevare la situazione secondo l’esperto: “Non guardo la Tv. Ma da quel che leggo inorridisco per il trattamento di questi sventurati vanitosi”. Nel corso della sua lunga carriera, Raspelli ha ricevuto “una trentina di querele, e pure minacce di morte. Mi fu recapitata una corona funebre sotto casa: il nipote della cuoca di un ristorante che avevo bastonato era un militante neofascista”. Eppure “la volta che ho rischiato di più è stata quando ho mal recensito un locale che si rivelò di Francis Turatello, che si spartiva la scena malavitosa di Milano con Vallanzasca“.

Raspelli: “Ho sottoscritto una polizza sul palato”

Il gastronomo Edoardo Raspelli racconta di aver scoperto la sua vocazione da ragazzo: “I miei zii avevano un alberghino con cucina sul Lago di Garda. Mio zio era il maître e mi fece capire come funziona l’ospitalità. Aveva fatto il cameriere a Venezia e a Sankt Moritz assieme a un giovanissimo Rudolph Nureyev”. La gastronomia non era solo una passione: “Era la mia vita, già a sedici anni spendevo tutte le mie paghette alla Tour d’Argent a Parigi”. Così, il giornalista nel corso della sua carriera ha preso anche una decisione per tutelare il suo talento: “Avevo sottoscritto una polizza da mezzo milione sul palato. L’ho disdetta, mi costava troppo. Non corro più i pericoli di una volta”.

Tra le esperienze culinarie con i politici, Raspelli ricorda “un grandissimo pranzo da Vissani in compagnia di Berlinguer. Oggi se ne intende Bruno Vespa, grande amante del vino, e ha una grande cantina Nunzia de Girolamo”. Al Corriere, anche un commento sulla Guida Michelin che l’esperto ritiene “una cavolata. Ma lo sa che finché non me ne sono accorto io, hanno ripetuto per diciannove anni la stessa scheda di un locale?”.











