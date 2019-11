EDOARDO RASPELLI/ “La vicenda dello stupro a 14 anni provoca ancora oggi dolore”

Edoardo Raspelli ha ricordato a Storie Italiane lo stupro subito in collegio quando aveva appena 14 anni. “E’ stato un caso che io lo raccontassi – ricorda a Eleonora Daniele – un giornale mi ha chiesto dei racconti, e al dodicesimo e ultimo articolo ho deciso di raccontare quanto mi fosse successo. Quando mi hanno violentato avevo 14 anni – prosegue – mentre due anni prima, facevo la seconda media, un compagno mi aveva toccato. Ricordo con sofferenza anche adesso che ho 70 anni, quel momento: sei compagni di scuola mi hanno aggredito e violentato. Io l’ho chiamato “il piacere e la vergogna”, visto che da una parte c’era un piacere nel fare questa cosa, da parte di chi l’aveva fatto, e nel contempo la vergogna di chi l’aveva subita. Poteva essere un divertimento ma non lo era”. Raspelli ricorda quei momenti ancora con grande dolore: “Se raccontarlo adesso mi fa tanto dolore, figurati all’epoca…”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

EDOARDO RASPELLI E LO STUPRO DI GRUPPO QUANDO AVEVA 14 ANNI

Ci sarà anche Edoardo Raspelli stamane presso gli studi di Storie Italiane, Rai Uno. Il noto giornalista, firma de La Stampa e volto amato della televisione grazie alla conduzione di programmi di grande successo come «Che fai, mangi?» e «Melaverde», tornerà a parlare di una vicenda delicata che lo riguarda da vicino, precisamente uno stupro di gruppo subito quando lo stesso Edoardo era molto giovane. Quanto accaduto in adolescenza Raspelli ha voluto renderlo pubblico solamente poco tempo fa, quando aveva 69 anni, e lo stesso lo aveva fatto attraverso una confessione choc ai microfoni del settimanale Cronaca Vera. I fatti accaduti risalgono a molti anni fa, quando il giornalista aveva fra i 12 e i 14 anni, e quando lo stesso frequentava la scuola media al Tiepolo. Il suo compagno Massimo attirò il giovane Edoardo in bagno con una scusa: «chiuse la porta – raccontava Raspelli – mi fece sdraiare e mi accarezzò fino al piacere e alla vergogna. Voleva che ricambiassi ma scappai inorridito, sconvolto, incuriosito, travolto».

EDOARDO RASPELLI: “MI PRESERO IN 6, MI TAPPARONO LA BOCCA E…”

Due anni dopo un’altra esperienza choc, in occasione delle vacanze estive presso il collegio maschile Tigullio di Chiavari: «Avevano ammonticchiato, in una stanza che sembrava una specie di pozzo, decine di vecchi materassi ancora in buon stato – ricordava quei fatti, rimasti ovviamente indelebili nella memoria del conduttore – noi ragazzini ci buttavamo a turno, giocavamo, ce lo mostravamo a vicenda cercando di decretare il vincitore in lunghezza, in larghezza, in turgore. Un giorno mi assalirono in sei, mentre ero nella mia camera sul letto a riposare. In quattro mi bloccarono, uno mi chiuse la bocca, un altro mi tirò giù i pantaloni. Per la seconda volta provai il piacere e la vergogna». Un episodio che purtroppo Edoardo non ha potuto raccontare ai suoi genitori, e lo si capisce da quanto accaduto una sera: mentre Raspelli stava guardando il film “Le amicizie particolari” (che narra la storia di due adolescenti intimi), si commosse e la madre lo ammonì: «Preferirei che fossi morto, piuttosto che tu fossi come loro».



